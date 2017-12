Diez artistas latinoamericanos le rinden homenaje a Juan Gabriel en un disco

"La cultura es un eje de desarrollo y crecimiento social para SURA, por eso apostamos a proyectos como este álbum que exalta una parte importante de la tradición musical latinoamericana a través de las canciones de Juan Gabriel", dijo a periodistas en Bogotá el presidente de seguros SURA Colombia, Juan David Escobar.

El disco, producido por el colombiano Jose Gaviria, presenta las versiones de 10 canciones, en diferentes géneros musicales, del reconocido cantante y compositor mexicano que falleció en 2016.

El trabajo reúne, entre otros, a Luis Enrique (Ya lo sé que tú te vas), Gianmarco (Me nace del corazón), Gaby Moreno (Amor eterno) Manuel Medrano (Costumbres), Fanny Lu (Se me olvidó otra vez), Amaury Gutiérrez (Abrázame muy fuerte), Ximena Sariñana (Te lo pido, por favor), Silvestre Dangond (Pero qué necesidad), Alejandro González (No tengo dinero) y Sebastián Yatra (Querida).

La intención de "A Juan Gabriel, amor eterno", que se constituye en el octavo disco que produce la empresa de seguros, es la de recaudar el dinero producto de las ventas para apoyar a los niños y jóvenes que reciben capacitación en la Fundación SURA.

"A nivel cultural es grandioso poder participar en este legado que año tras año se viene haciendo y al que se suma la posibilidad de ayudar a las personas que viven en zonas de alta vulnerabilidad en Colombia", indicó por su parte Jose Gaviria.

Para el productor, ser capitán de este "barco musical" por octavo año consecutivo "es maravilloso", ya que le ha permitido convocar a sus amigos cantantes.

Los 10 artistas que participaron en el disco "generosamente donaron su tiempo y su trabajo para meterse en este sueño", agregó Gaviria.

A su turno, el cubano Amaury Gutiérrez comentó que la experiencia, a la que consideró "un honor", fue "distinta y un reto enorme cantar un tema del maestro Juan Gabriel".

La mexicana Gaby Moreno reconoció que "fue inmensa la emoción de interpretar la canción que le correspondió" porque es la favorita de su mamá, mientras que Alejandro González sostuvo que "fue una sorpresa el que lo convocaran para participar en la iniciativa".