La canción ‘Mi bebito fiu fiu’, escrita por el productor peruano Tito Silva tiene como base la melodía del éxito del año 2000 'Stan' de Dido y el rapero Eminem. La versión peruana narra un supuesto romance entre el expresidente Martín Vizcarra y una excandidata al Congreso que se dieron a conocer tras la filtración de unos mensajes de Whatsapp.

La letra de la parodia musical, interpretada por Tefi C, se inspira en los mensajes afectuosos que, supuestamente, intercambiaron por WhatsApp el expresidente peruano, Martín Vizcarra, y Zully Pinchi, excandidata al Congreso, escriben medios locales.

"Te amo, necesito darte un abrazo y no sabes cuánto te extraño, eres mi bebito, eres mi rey", reza uno de los mensajes de Pinchi a Vizcarra, difundidos hace unos meses por los medios. "Te quiero, nos vemos más tarde", respondió el exmandatario, que pasó a ser objeto de críticas por supuesta infidelidad a su mujer, Maribel Díaz Cabello.

Mientras, el famoso 'fiu fiu' hace referencia al silbido que 'lanzó' Pinchi en WhatsApp en respuesta a una foto supuestamente enviada por el político.

La canción pronto se volvió viral y llegó a ser tendencia a nivel mundial; fue número uno en la lista viral mundial de Spotify. Además, famosos influencers, cantantes y actores de varios países lo compartieron en sus redes sociales, pues todos querían ser parte del viral de Tik Tok.

Hasta que llegó lo inesperado, Tito Silva Music tuvo que retirar la canción de sus plataformas debido a una posible demanda millonaria, por parte de los dueños de la melodía original.

Ya se había rumoreado que el productor nacional podría tener problemas legales, ya que la melodía en que se basa ‘Mi bebito fiu fiu’ le pertenece al cantante Eminem por su canción ‘Stan’, por lo tanto, Tito tomó su primera medida de protección.

El joven productor musical decidió cambiar el nombre de su producción musical y colocarlo como ‘Mi Bebito Fiu Fiu’ -Parodia (adaptación de la canción Stan de Eminem y Dido), en su cuenta de Youtube.

El éxito del remix llegó hasta la disquera del cantante norteamericano, quienes se comunicaron con Silva para manifestarle su incomodidad de usar su base musical sin pedir derechos de autor. Por tal motivo, Tito Silva se ve obligado a retirar la canción ‘Mi bebito fiu fiu’ de todas su plaformas digitales.

Silva informó a través de sus rede sociales que había tenido una conversación con los creadores del ritmo musical y que ellos no se encuentran molestos, pero que les causa mucha incomodidad que la base musical haya sido utilizado para una parodia política.

"Digamos que esto no va por un tema de derechos de autor, ellos entienden que es una parodia, pero es una parodia con un contexto política peruano y eso me imagino que les puede causar cierta incomodidad. Yo lo entiendo y comparto, por esa razón ya no está disponible en las plataformas de streaming, además que decidí retirarlo de mis redes sociales”, explicó el productor.

No obstante, a pesar del posible temor en ciernes por una posible demanda, el productor ha sacado provecho de su éxito mundial y hasta se ha presentado en shows de Perú con lleno completo.