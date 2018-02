Una canción sobre los atentados en el mundo gana el Festival de Sanremo

La canción "Non mi avete fatto niente" (No me ha habéis hecho nada) de Ermal Meta y Fabrizio Moro, sobre los atentados en Europa y en el resto el mundo y la reacción de tener que seguir viviendo, ganó la 68º edición del Festival de la Canción de Sanremo de Italia y representará a este país en el próximo Festival de Eurovision.