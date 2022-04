Dos nuevas canciones llegan de parte de Shawn Mendes y Harry Styles

El cantante y compositor Shawn Mendes, lanzó su nuevo sencillo "When You're Gone". La canción fue escrita por Shawn, Jonah Shy y Scott Harris y producida por Shawn y Jonah Shy.

" When You're Gone" sigue al lanzamiento de Shawn de "It'll Be Okay" de diciembre de 2021. Junto con ella, Shawn también estrenó el video oficial de la nueva canción.

El video fue dirigido por Jay Martin (“It'll Be Okay”, “Mercy”, “Stitches”). El video se filmó en Toronto y Austin durante varios días y capturó la grabación real, el ensayo y la primera presentación en vivo de la canción en SXSW.

Shawn comenzará su “ Wonder: The World Tour” el 27 de junio en Portland, Oregón, y llegará a ciudades como Brooklyn, Los Ángeles y Miami antes de terminar la etapa norteamericana en Newark, NJ el 26 de octubre.

Por otro lado, Harry Styles, también lanzó un nuevo sencillo y video, llamado " As It Was". Es el sencillo principal de su muy esperado nuevo álbum Harry's House, que se lanzará el 20 de mayo en Columbia Records.

El video musical de " As It Was", filmado el mes pasado en Londres, presenta a Harry colaborando con el director ucraniano nominado al premio Grammy, Tanu Muino.

"Dirigir un video de Harry Styles fue un sueño hecho realidad para mí, ya que es mi artista favorito", dice Tanu.

Agrega que “ filmarle fue agridulce, ya que fue uno de los días más felices de mi vida, pero el segundo día de la filmación, mi país, Ucrania, fue invadido, así que puedes imaginarte las locas emociones que tuvimos durante la filmación. Mi equipo de Ucrania y yo pusimos mucho amor en este video y puedes verlo en la pantalla. Será un video musical que nunca olvidaré y ahora puedo retirarme felizmente”.

Harry's House es el tercer álbum de estudio en solitario de Harry Styles y el primer lanzamiento musical desde el segundo álbum de 2019, Fine Line, que batió récords.

El nuevo álbum de larga duración de 13 canciones se grabó en varios lugares del Reino Unido, Los Ángeles y Tokio de 2020 a 2021.

Fue escrito por Harry junto con sus frecuentes colaboradores Kid Harpoon, Tyler Johnson y Mitch Rowland

El artista británico encabezará el legendario Festival de Coachella el 15 y 22 de abril, donde interpretará " As It Was" por primera vez.