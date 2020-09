El cantautor colombiano Camilo será otro artista invitado en disco de Ozuna

Según publicó Ozuna en sus redes en un vídeo junto a Camilo, el tema con el artista colombiano, natural de Medellín, se titula "Despeinada".

"Lo más difícil del mundo es vestirse como Camilo. Excelente artista, ser humano y amigo. Éxitos bro", resaltó "El Negrito De Los Ojos Claros" en su cuenta de Instagram.

Ozuna, a su vez, invitó a sus seguidores a preordenar el álbum cuya fecha de publicación aún se desconoce. "For you my lova" (Para ti, mi amada). Pa que te enamore", agregó el artista boricua.

Camilo, por su parte, colgó un vídeo este miércoles en su cuenta de Instagram de su rostro y de trasfondo los acordes de la canción.

"Dejo esto por aquí, y me retiro lentamente", expresó el artista adjunto al vídeo.

El tema "Despeinada" sería el sencillo más reciente de Ozuna luego del lanzamiento el martes de "Enemigos Ocultos", junto a sus colegas y compatriotas Wisin, Arcángel, Cosculluela, Myke Towers y Juanka "El Problemátik".

El tema "Enemigos Ocultos" que fue producido por Los Legendarios llegó tras el lanzamiento de "Caramelo" el pasado 11 de junio.

"Hace mucho tiempo hacía falta un 'royal rumble'", dijo Ozuna en referencia al tema "Royal Rumble", del disco "Los Benjamins" (2006), del dúo de productores Luny Tunes y Tainy.

"Gracias a cada uno de estos colegas por decir presente. Estos tipos tienen los mejores versos", resaltó Juan Carlos Ozuna Rosado, nombre verdadero del artista de 28 años.

En "Royal Rumble" participan Daddy Yankee, Wisin, Don Omar, Héctor "El Father", Zion, Arcángel, Franco "El Gorila", Alexis, Zion y Wise Da 'Gangsta', en tiempos en que varios de estos artistas estaban enemistados.

Sin embargo, recientemente Ozuna presentó el "remix" (remezcla) y vídeo musical de "Caramelo", en el que colaboran también Myke Towers y la colombiana Karol G.

Desde que Ozuna lanzó "Caramelo", el tema ha logrado más de 146 millones de reproducciones en Spotify, y el vídeo, más de 213 millones de vistas en YouTube.

"Caramelo", igualmente, registró 3,9 millones de reproducciones en Estados Unidos en su primera semana de estreno y se ubicó décima en la lista de los Latin Streaming Songs según la consultora Nielsen Music/MRC Data.