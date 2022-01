'No se habla de Bruno', el mayor éxito de Disney desde 1995

Por Melissa Fernández



La franquicia cinemarográfica de Disney siempre se ha caracterizado por sus increíbles animaciones y mágicas canciones que llegan a ser premiadas con importantes galardones y liderizan las listas de canciones más reproducidas y escuchadas a nivel global, con más de 50 años en el terreno de la cinematografía y la animación Disney sigue causando sensaciones en todos los que viven la experiencia y disfrutan de sus películas.

Este es el caso de la nueva cina animada de Disney “Encanto” ya premiada por “mejor película animada” en los “Golden Globes”, y es que las canciones de esta cinta han gustado a miles y en esta ocasión hablamos de "We Don't Talk About Bruno" o "No se habla de Bruno" en español, canción original de la banda sonora de "Encanto" que se convierte en el primer tema de una cinta de Disney que llega al cuarto puesto de la lista Hot 100 de Billboard en más de 26 años.

El tema producido por Lin-Manuel Miranda, ha alcanzado un puesto que hasta ahora solo habían conseguido "Can You Feel the Love Tonight", de Elton John para la película de "El Rey León" en 1994, y "Colors of the Wind", de Vanessa Williams, perteneciente a "Pocahontas" en 1995.

En los registros de los mayores éxitos musicales de Disney, "We Don't Talk About Bruno" solo está por detrás de "A Whole New World", de la cinta animáda "Aladdin", que llegó al número 1 en marzo de 1993.

Asimismo, la semana pasada el álbum que recoge la banda sonora completa de "Encanto" destronó a Adele y alcanzó el número 1 en la lista de los discos más vendidos en Estados Unidos, que Billboard elabora desde 1956.

La película animada está basada en el realismo mágico de Colombia y narra la vida de los Madrigal, una familia que vive en las montañas y cuyos miembros tienen poderes especiales menos Mirabel, una joven de 15 años que lucha por encontrar su don y salvar a su familia de una amenaza que puede hacer desaparecer la magia.

El tema más exitoso del musical, "We Don't Talk About Bruno", está centrado en el personaje de Bruno, el tío supuestamente desaparecido de la familia.

"Encanto" disponible en Disney Plus, se ha convertido en uno de los mayores éxitos animados de taquilla en la era de la pandemia, recaudando 93,1 millones de dólares en Estados Unidos y 222,6 millones a nivel mundial hasta la fecha.