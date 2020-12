La mexicana Laura Flores vuelve a la música tras éxito como Elefante

"Gracias a Elefante me animé y ahora voy a regresar a cantar, andaba un poco bloqueada y por eso no había regresado a la música, me hizo decir, ¿pero qué estoy pensando? ¡tengo que hacerlo!, estoy muy emocionada", aseguró la actriz en entrevista con Efe.

"¿Quién es la máscara?" ha cautivado al público por su innovadora propuesta en la que artistas y personalidades del deporte, el espectáculo y el internet esconden su identidad debajo de producidos vestuarios para interpretar canciones y retar a la audiencia a adivinar quiénes son.

La identidad de la actriz se supo el domingo pasado, pero su emoción por seguir cantando es tal, que espera pisar este mismo mes el estudio para empezar a grabar canciones de su autoría luego de más de siete años de ausencia en este rubro.

Además, ser parte del programa le dio la oportunidad de probar nuevos géneros musicales que le han abierto el panorama para sus nuevas producciones, aunque también la han afianzado a su estilo original.

"Yo puedo cantar bolero, pop o rock y con Elefante me pude dar ese permiso porque cuando eres cantante tienes un estilo, ahora todo lo que haga tendrá mucha actualidad pero creo que lo importante es que son canciones mías y espero que la gente se identifique", comenta.

Además, pretende grabar las canciones que se quedaron pendientes por cantar en el concurso y que no pudo debido a su expulsión, entre ellas "Believe" de la cantante estadounidense Cher, "Bandido" de la reina grupera Ana Bárbara, y una canción de la película de Disney "Moana" (2016).

Boom de las redes sociales

A Laura, con casi una veintena de discos y decenas de telenovelas en su historial, la edad no la limita para hacer lo que le gusta.

Eso lo ha demostrado sintiéndose orgullosa de su edad, 57 años, y siendo libre de publicar en redes sociales lo que a ella le gusta.

Sin embargo también ha tomado distancia de la tecnología en ciertos aspectos.

"Es una herramienta indispensable y hay que usarla, a mí me gustan las redes sociales para exponer lo que estoy haciendo nada más, lo que no me gusta es esta gente que escribe comentarios terribles y que ponen cosas muy duras", asegura.

Pese a ello, las ganas de divertirse no acaban y recientemente Flores compartió un video con la nombrada Reina del TikTok, la también actriz Erika Buenfil, en donde se ve a ambas divertirse mientras dirigen material para esta plataforma.

"Yo considero que lo que pongo en redes sociales es lo que soy por dentro y por afuera, con mis 57 años, eso de que hay edad ¿quién lo dijo?, si estás vivo y te nace hacerlo y te diviertes ¿por qué no?", dice la actriz.

Ahora la cantante está dedicada a las grabaciones de la nueva telenovela de la que es parte "Fuego Ardiente", una producción original de Televisa en donde compartirá créditos con actores como Fernando Ciangerotti, Kuno Becker, Claudia Ramírez y Yolanda Ventura.

"Laura Urquidi es una mujer divorciada que después de muchos años regresa porque a ella le levantaron muchos falsos y sus hijos no la quieren, ella regresa a explicarles la verdad cosas", adelanta Flores de su personaje.