Por Sol Eisenberg



Después de un fin de semana lleno de emoción con el Jubileo de Platino de la reina Isabel II, la banda de rock Queen presentó en su entrevista con BBC la gran noticia, ¡llega una nueva canción con la voz de Freddie!

Brian May y Roger Taylor, miembros de la banda británica Queen, le comentaron a BBC Radio 2 que se reencontraron con “Face It Alone”, una canción sin publicar en la que aparece el fallecido Freddie Mercury.

En 1988, mientras se realizaban las sesiones de su álbum #13 “The Miracle” con canciones como "I Want It All","The Invisible Man" y "The Miracle,", se grabó el demo. Sin embargo, la canción se mantuvo en el olvido por varios años.

Brian May le comentó al medio que esta no era la primera vez que dieron con ella. “La vimos bastantes veces y pensamos: 'Oh, no, no podemos rescatarla'”.

A pesar de esto, después de mucho tiempo de discusión y gracias al apoyo del equipo de ingenieros de sonido dieron con la solución. “Ha habido que pegar trocitos juntos. Sin embargo, es preciosa, te toca el corazón”.

Ambos concuerdan con que el nuevo tema es “maravilloso” y “movilizador”.

Esta no es la primera vez que Queen lanza una canción junto a Freddie post mortem. En 2014 para el álbum “Queen Forever” se presentaron tres canciones nunca antes publicadas con la participación vocal Mercury: "Let Me in Your Heart Again," "Love Kills," y "There Must Be More to Life Than This" en la que también participó Michael Jackson.

Roger Taylor no perdió la oportunidad de darle esperanza a los fans “fue un verdadero descubrimiento… y creo que saldrá en septiembre”.