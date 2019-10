'El mal querer' de Rosalía, uno de los 'discos de la década' para Pitchfork

El segundo disco de estudio de la cantante española (no es su debut, como erróneamente informa la reseña que acompaña su elección) se coloca así por delante de otros álbumes editados entre 2010 y 2019, como "The Fame Monster" de Lady Gaga (puesto 151) o "Sweetener" de Ariana Grande (100).

La inclusión de Rosalía llega solo dos días después de que este mismo medio de gran repercusión escogiera "Malamente" como la vigésimo tercera mejor canción de la década.

De "El mal querer" dice Pitchfork que se mueve en "la tensión entre la apreciación cultural y la apropiación" y que fue "uno de los más exquisitos" trabajos de esta época reciente gracias a su "emoción, empática y fluida, incluso para aquellos oyentes que no entiendan el castellano".

Además del suyo, otro álbum en español se cuela en la lista: "X 100PRE" de Bad Bunny, que tan buenas críticas ha recibido y que sigue muy vivo en las plataformas de "streaming". Para Pitchork es el disco número 99.

Especialmente bien parados en esta clasificación salen Frank Ocean, que además del número 1 coloca "Channel Orange" en el décimo lugar, y Kendrick Lamar, con "To Pimp a Butterfly" de Kendrick Lamar (en el cuarto puesto), "goo kidm m.A.A.d. city" (en el 18) y "DAMN" (57).

También las dos hermanas Knowles, tanto Beyoncé, con otros tres discos (el homónimo "Beyoncé" en el puesto 3, "4" en el 31 y "Lemonade" puesto 41), como su hermana Solange, con dos ("When I Get Home", en el 81 o "A Seat at the Table", en el 6).

El "top 10" de álbumes lo completan "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" de Kanye West (2), "The Idler Wheel Is Wiser Than the Driver of the Screw and Whipping Cords Will Serve You More Than Ropes Will Ever Do" de Fiona Apple (5), "Modern Vampires of the City" de Vampire Weekend (7), "Body Talk" de Robyn (8) y "Black Messiah", D’Angelo & the Vanguard (9).