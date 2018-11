El trompetista Ibrahim Maalouf condenado por agresión sexual a una menor

El tribunal también condenó al artista a una multa de 20,000 euros y será inscrito en la lista nacional de delincuentes sexuales.

"Cuatro meses por un beso que no di, es un poco 'What the fuck ?' (¿qué coño?, ndlr)", reaccionó Maalouf en declaraciones a la AFP. Su abogada, Maud Sobel, anunció que apelará la sentencia.

Ibrahim Maalouf, que estuvo presente durante la lectura de la sentencia, niega haber agredido sexualmente a la menor, que en 2013 realizó unas prácticas en su estudio de grabación. Según él la joven sentía un "rencor amoroso" porque no soportó ser rechazada.

Durante el juicio se opusieron dos versiones: la de la chica, ahora de 18 años, que dijo ante la barra que el músico le dio un primer beso a la salida del cine en 2013. Y la del trompetista, de 37 años, que asegura que ella le dio un beso y él la rechazó. "La tomé por las muñecas, me alejé de ella, sin hacerle daño".

Dos días después, según la versión de la joven, el músico la volvió a besar, esta vez en su estudio de grabación. Me "agarró de la cadera (...) Sentía su sexo", aseguró ante los investigadores. Esta segunda vez jamás existió, asegura Maalouf.

"No tengo ninguna atracción física o sexual" por esta "adolescente", aseguró, aunque admitió sentirse "culpable" por "no haber sido capaz de poner límites".

Los padres de la adolescente habían presentado una denuncia un año después de los hechos, después de que le contara a un médico lo sucedido. La joven había comenzado a escarificarse y a sufrir bulimia. Desde entonces ha sido hospitalizada varias veces y recibido terapia.

Nacido en Beirut en 1980, Ibrahim Maalouf ha colaborado con grandes nombres del jazz, entre ellos el trompetista Wynton Marsalis, y es invitado regularmente a importantes festivales.