El último videoclip de la cantante Ariana Grande bate récords

El azucarado nuevo videoclip de la canción "Thank U, Next" de Ariana Grande fue visto 100 millones de veces en YouTube en tiempo récord, dijo el miércoles la plataforma a la AFP.

Tras ser publicado el viernes pasado, el clip apenas precisó poco más de tres días para eclipsar al surcoreano Psy, cuyo videoclip de la canción "Gentleman" demoró un par de horas más en ser visto 100 millones de veces en 2013.

Grande, de 25 años, había hablado del video durante semanas tras difundir el sencillo el 5 de noviembre.

El videoclip de "Thank U, Next", que incluye trozos de películas para adolescentes como "Mean Girls" y "Legally Blonde", también batió el récord del más visto en las primeras 24 horas tras su difusión, 55,4 millones de veces, contra el récord anterior de 45,9 millones de "IDOL", de la banda de chicos coreana BTS.

La canción de Grande reflexiona sobre sus exnovios, incluidos los raperos Big Sean y Mac Miller -que se suicidó en septiembre- así como el comediante y actor Pete Davidson, con quien estuvo comprometida durante un breve periodo.

Grande, que comenzó su carrera actuando en una serie para la cadena infantil y juvenil Nickelodeon, obtuvo con esta canción su primer número uno en el Billboard Hot 100, un ránking de la industria musical basado en ventas, streaming en línea y su difusión en radios.

La artista pop difundirá también un álbum titulado "Thank U, Next" en una fecha aún no especificada.