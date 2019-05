Tres nuevas fotografías marcan el cuarto cumpleaños de la princesa Carlota

Las instantáneas fueron tomadas por su madre, Catalina, en el palacio de Kensington, en Londres, y en la residencia de Amner Hall, que los duques de Cambridge tienen en el condado de Norfolk (sureste de Inglaterra).

Carlota, la cuarta en la línea sucesoria a la Corona británica, es la segunda hija del príncipe Guillermo y su esposa, Catalina, después del príncipe Jorge, que cumplirá seis años el próximo julio, y mayor que el príncipe Luis, que acaba de hacer un año el pasado mes.

La princesa aparece en la primera foto, tomada en el palacio de Kensington, ataviada con un vestido de flores de verano y unas deportivas, mientras mira a la cámara sentada sobre el césped.

En las otras instantáneas, la niña lleva una falda de cuadros y una chaqueta de lana mientras corre y juega con una flor y se sube, en otra foto, a una valla en el hogar de Anmer Hall, la residencia del príncipe Guillermo y Catalina en el condado de Norfolk.

La pequeña, cuyo nombre completo es Carlota Isabel Diana de Cambridge, nació en el ala privada de maternidad -Lindo Wing- del hospital St Mary del barrio de Paddington (en Londres) en 2015.

These photographs of Princess Charlotte were taken in April by The Duchess of Cambridge at Kensington Palace and at The Duke and Duchess’s home in Norfolk. pic.twitter.com/UmlzME4w8E