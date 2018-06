Fallece la diseñadora Kate Spade a los 55 años

El cadáver fue hallado por su ama de casas en su apartamento ubicado en la lujosa zona de Park Avenue, de acuerdo con información de la Policía de Nueva York y divulgada por medios de ese país. Las autoridades confirmaron que la diseñadora se suicidó.

El periódico estadounidense The New York Times apuntó que la diseñadora dejó una carta, sin embargo las fuentes policiales no hicieron comentarios sobre su contenido.

Spade junto a su esposo, Andy Spade, lanzó en 1993 la marca de moda que lleva su nombre, conocida especialmente por sus zapatos y bolsos.

La ropa y productos de la diseñadora, que comenzó su carrera en los años 80 trabajando en la revista "Mademoiselle" como editora, se encuentran entre los favoritos de muchas famosas, entre ellas la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, y de su hermana Pippa.

Spade, quien había nacido en Kansas City, Misouri, se desprendió de la marca en 2006. Esta fue comprada por Coach por 2,400 millones de dólares en 2017.

La diseñadora, que se había dedicado a la filantropía, salió al mercado en 2016 junto a su esposo y otras socias con la marca Frances Valentine, en honor a su hija.

Kate Spade Handbags fue galardonada en 1996 por el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA) con el "New Fashion Talent" en Accesorios y en 1998 como Mejor Diseñador de accesorios del año.

También recibió reconocimientos como Elle Deco International Award y House Beautiful's Giants of Design, ambos en 2004.

Con información de AFP y EFE.