Muere Rick Hall, productor de soul y padre del "sonido Muscle Shoals"

Hall fue el propietario de FAME, uno de los estudios de grabación más importantes del soul sureño y por el que desfilaron estrellas del calibre de Aretha Franklin, Wilson Pickett o Etta James.

La pequeña localidad de Muscle Shoals en Alabama, donde se encontraba el estudio FAME, se convertió en un lugar de peregrinación para los artistas de soul que, tras el fenomenal éxito en 1966 de "When a Man Loves a Woman" firmado por Perry Sledge, buscaban ese sonido apasionado, crudo e intenso que era la marca de la casa de Hall.

Fundado en 1959 y todavía en activo, FAME contaba en sus inicios con una poderosa banda de estudio formada por músicos blancos que se hicieron famosos por su talento para acompañar a figuras de la música negra en unos años en los que la segregación racial era todavía una realidad en el sur de Estados Unidos.

Entre esos músicos a las órdenes de Rick Hall, que fueron cambiando durante el tiempo sobre todo por el difícil carácter del productor, figuraron Barry Beckett (teclados), Roger Hawkins (batería), David Hood (bajo) o Jimmy Johnson (guitarra).

Conocidos coloquialmente como el grupo de acompañamiento The Swampers, aunque su nombre oficial era Muscle Shoals Rhythm Section, a finales de los años sesenta fundaron su propia y también célebre compañía de grabación al margen de FAME, que llevó por nombre Muscle Shoals Sound Studio.

Rick Hall recibió en 2014 el Grammy especial "Trustees Award", un galardón honorífico de la Academia de la Grabación que reconoce la carrera de personalidades que han hecho contribuciones significativas al mundo de la música.

La vida de Hall fue retratada en el documental "Muscle Shoals" (2013), dirigido por Greg 'Freddy' Camalier, y en su autobiografía de 2015 "The Man from Muscle Shoals: My Journey from Shame to Fame".