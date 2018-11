La leyenda del cómic Stan Lee muere a los 95 años

Relacionados Hollywood rinde honores al maestro del cómic Stan Lee

"Mi padre amó a todos sus fans. Fue el hombre más decente y grande", dijo a TMZ Joan Celia Lee, hija del dibujante.

Las primeras informaciones aseguran que Lee (Nueva York, 1922) fue trasladado a primera hora de la mañana desde su domicilio en Hollywood Hills a un hospital de Los Ángeles, donde murió.

Coloso de las viñetas estadounidenses y referencia imprescindible de la cultura popular en el último medio siglo desde la editorial Marvel, Lee creó además otros famosos personajes como The Fantastic Four, Iron Man, The X-Men o Daredevil.

El autor había sufrido numerosos problemas de salud en los últimos tiempos y había perdido en 2017 a Joan Lee, la mujer con la que estuvo casado durante casi siete décadas.

Las exitosas adaptaciones cinematográficas de Marvel, en las que Lee siempre se reservaba un pequeño y humorístico cameo, habían llevado al artista de vuelta a los focos de los medios de comunicación.

"Escribe cosas que tú querrías leer. Si tratas de escribir cosas que crees que ellos (señalando a los espectadores) quieren leer, tú no les conoces a ellos pero tú te conoces a ti mismo. Y si escribes algo que tú querrías leer, tiene que haber otra gente como tú (a la que le gustarás)", dijo Lee en agosto de 2017 en un homenaje a su carrera en Los Ángeles.

"Lo que hice fue intentar escribir historias que me gustaría leer y de un modo u otro funcionó", argumentó.

Obras destacadas

Entre los trabajos más emblemáticos de Lee y que forman parte del universo Marvel se encuentran Los 4 Fantásticos ("The Fantastic Four"), El increíble Hulk, Los Vengadores ("The Avengers"), El Hombre Hormiga ("Ant Man"), Doctor Extraño ("Doctor Strange"), X-Men, la Pantera Negra ("Black Panther"), Patrulla X, Daredevil y el poderoso Thor.

A principio de los 70, Lee se convirtió en el editor en jefe y figura pública de Marvel Comics y más adelante en su carrera, colaboró con DC Comics con la serie "Just Imagine...", en la que reimagina los superhéroes emblemáticos de esta casa como Superman, Batman, Wonder Woman, entre otros.