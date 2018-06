Los colores de los participantes del Mundial iluminarán el Empire State

A partir del atardecer del lunes 13 de junio, los tonos correspondientes a sus respectivas banderas irradiarán en el mástil.

"El Empire State se emociona en compartir el regalo de este nuevo espectáculo de luces en la víspera de uno de los más grandes eventos deportivos del planeta", dijo Anthony E. Malkin, presidente y director general del Empire State Realty Trust, en un comunicado.

"Le deseamos la mejor de la suerte a todos los equipos participantes y ansiamos iluminar el perfil urbano de la ciudad de Nueva York con los colores del mundo", añadió.

En redes sociales se compartió un adelanto de cómo se verá el espectáculo.

We're excited to announce the kickoff of a brand-new dynamic light show for the 2018 @FIFAWorldCup! Our lights will rotate through the colors of the 32 participating countries starting at sunset on 6/13. Who do you want to see lift the trophy? pic.twitter.com/8uf9lTgNvW