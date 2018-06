El periplo de un grupo de panameños que vivieron el sueño mundialista en Rusia

Centenares siguieron la transmisión en directo por televisión, radio e internet. Otros optaron por encontrarse con amigos en locales y parques de la ciudad y el interior. La jornada laboral no fue impedimento para ver el juego. El canto en Rusia se unía al de millones que se encontraban en el país.

Desde que se conoció la clasificación, fanáticos locales se organizaron -ya sea en grupos o con amigos- para estar presentes y animar a la “Sele” en el encuentro ante Bélgica.

Los panameños han contagiado su energía a seguidores de otros equipos, lo que se ha notado en su participación en los Fan Fest y en videos que se comparten en las redes sociales.

El “sombrero pintao” hace que se avisten entre la multitud, ya sea en las calles o en restaurantes. Todos preguntan por Panamá, el pequeño país centroamericano que debuta en esta copa.

TVN-2.com busco los testimonios de algunas de las personas que están viviendo esta experiencia única.

¡De locura! Aficionados a la espera de los seleccionados nacionales que están próximo a trasladarse al estadio para su estreno en la @fifaworldcup_es#PanamáEnRusia#TodosSomosPanamápic.twitter.com/W4L6DLwqjd — FEPAFUT (@fepafut) June 18, 2018

Panama fans are taking over Russia.And it’s SO GOOD pic.twitter.com/5SQZL2TkY8 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 17, 2018

“Un sueño cumplido”

Este es el primer viaje de Jorge Carranza a Europa. Se aventuró solo, todo con ser parte del momento que el país ha esperado desde hace mucho. Exactamente, unos 82 años.

Tuvo que esperar hasta el 21 de febrero para conocer si fue seleccionado en el sorteo por el preciado FAN ID, un documento obligatorio para movilizarse y acceder sin problemas a los estadios donde se disputan los partidos de la Copa del Mundo.

Carranza asistió al encuentro ante los “Diablos Rojos”, acompañado de amigos que residen en otras ciudades de Europa y con los que se encontró en Sochi. Estará en el segundo juego de la Sele contra Inglaterra este domingo.

Al escuchar las notas del himno panameño, la emoción era tanta que ni pensó en que podía llorar. Fue sublime. “Quería grabar, sacar fotos, cantar y sostener la bandera al mismo tiempo”, contó a TVN-2.com en una entrevista. “Como un sueño cumplido”.

La barrera del idioma es importante, pero según Carranza, con aplicaciones traductoras “uno se da a entender”. “De todas maneras, la gran mayoría es receptiva y muestran apoyo cuando les decimos que somos panameños. Muchos nos piden para sacarnos fotos con ellos”, manifestó.

Además de ser su primera ocasión en el viejo continente, el joven nunca había participado en un evento tan masivo y popular como el mundial. “Todo es celebración, fiesta, compartes con gente de muchos países”, dijo.

“Inexplicable”

Como Carranza, José Greco jamás había sido parte de una Copa del Mundo. Planificó su viaje apenas Panamá consiguió su clasificación en octubre pasado.

Para él, escuchar las notas del himno en Sochi fue una experiencia “inexplicable”. “Canté a todo pulmón, ojos llorosos de la emoción. El ambiente era espectacular”, relató a TVN-2.com en una entrevista.

Viajó con su hermano para dos de los tres partidos de la Sele en el torneo futbolístico, y se encontró con otros amigos para compartir esta irrepetible jornada.

Le ha sorprendido la atención y cariño de los rusos, de los que tenía una impresión equivocada. Las preguntas por Panamá en el Fan Fest y las fotos con la bandera en el estadio no disminuyen.

“Pensé que serían secos y rudos, pero ha sido todo lo contrario”, contó. “Me quedó con la amabilidad de la gente, de ver que algunos trataron de aprender inglés para poder comunicarse, y los que no, usan el traductor y así podemos pasar horas conversando”.

"Un momento muy emotivo"

Esta también es la primera vez que Guadalupe Zajaratos participa en la gran fiesta del fútbol, asistió con su esposo y amigos. En Rusia, se encontró con más conocidos de Panamá.

Su preparación inició al día siguiente que la selección panameña clasificó a la Copa del Mundo. Se organizaron con meses de antelación para evitar contratiempos y todo saliera a la perfección.

"Vivir la experiencia de un mundial, el ver a todos los países disfrutando un evento deportivo de esta magnitud. En las calles de Rusia escuchas constantemente cantos de varias selecciones, las que más he escuchado son las de Marruecos, Argentina, México, Brazil, Belgica, y, por supuesto, la de mi Panamá", relató.

Zajaratos, su esposo y amigos acompañaron al equipo en su debut mundialista ante Bélgica y estarán en el partido que se aproxima con Inglaterra.

En Sochi, sede del primer encuentro, la emoción se palpaba antes de llegar al estadio.

"Desde que me estaba vistiendo se me salieron lágrimas (...). No podía creer que me estaba arreglando para ver un juego de mi país. Toda la coordinación de esperar a que la Sele saliera del hotel y la caminata al estadio como una gran Marea Roja fue muy emotivo, en varias ocasiones se me salieron las lágrimas. Y no solo a mí", dijo.

En el Estadio Fisht Olympic, el mejor momento para Zajaratos fue ver la bandera de Panamá desplegar en la cancha. Las lágrimas nuevamente tomaron protagonismo.

"Ahí la emoción fue la máxima y empezamos a cantar el himno, con mucha energía y a todo pulmón. Fue un momento muy especial y emotivo para todos los panameños", manifestó.

Los rusos son muy receptivos ante sus visitantes, comentó Zajaratos, y siempre solicitan fotos con la bandera de Panamá.

"La verdad se les nota contentos (...). Les llama mucho la atención nuestra energía, nos consideran muy alegres. Un dato curioso es que les sorprende la lejanía del país, siempre nos preguntan cuántas horas demoramos para llegar a Rusia".

A pesar de la derrota ante el equipo belga, los fanáticos siguen respaldando a la selección y celebran al máximo cada minuto que pasan en Rusia. La siguiente cita es en el Estadio Nizhny Novgorod para el partido contra Inglaterra. Y para que las notas del himno panameño vuelvan a traspasar fronteras.