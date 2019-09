Charlotte, de cuatro años, acudió visiblemente contenta a la Thomas Battersea, la misma escuela privada en el sur de Londres en la que también estudia, desde 2017, su hermano mayor, el príncipe Jorge, de seis años.

Su padre, el príncipe Guillermo, aparcó el Land Rover familiar en el centro antes de acompañar, junto con su esposa Catalina, a sus dos hijos mayores, que fueron recibidos por la directora de la escuela, Helen Haslem.

En su encuentro con Haslem, la duquesa de Cambridge se interesó por cómo se encontraba y le preguntó si había pasado "un buen verano", según recogen hoy los medios locales.

Por su parte, Guillermo indicó que la pequeña Charlotte estaba "muy ilusionada" por tratarse de su "primer día".

Charlotte Elizabeth Diana, el nombre completo de la niña, nació el 2 de mayo de 2015 en el hospital St Mary's de Londres, donde también nacieron sus hermanos, el príncipe Jorge, el 22 de julio de 2013, y Luis Arturo Carlos, que nació el 23 de abril de 2018.

Princess Charlotte arrives for her first day of school at Thomas’s Battersea, joining her older brother Prince George. ✏️📚🏫 pic.twitter.com/8l63WEjzcw