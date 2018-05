El príncipe Carlos llevará a Meghan Markle al altar en la boda de Enrique

A petición de la exactriz estadounidense, el príncipe de Gales, heredero de la corona británica, hará de padrino ante la ausencia del padre de la novia, Thomas Markle, por problemas de salud.

"Meghan Markle ha pedido a su alteza real el Príncipe de Gales que la acompañe por el pasillo de la capilla de San Jorge el día de su boda. El Príncipe de Gales está satisfecho de poder recibir de esta manera a la señorita Markle en la familia real", reza un breve comunicado divulgado por el palacio de Kensington, residencia oficial del príncipe Enrique y el duque de Cambridge.

Por su parte, el palacio de Buckingham, residencia oficial de la reina Isabel II, confirmó hoy que el marido de la soberana, el duque de Edimburgo, de 96 años, irá al enlace tras recuperarse de una operación de cadera a la que fue sometido hace unas semanas.

An update on the #RoyalWedding: pic.twitter.com/wfJ6ZFyzHi