El príncipe Carlos cumple 70 años rodeado de familiares y amigos

Según los medios, la soberana, de 92 años, pronunciará esta noche un discurso para honrar a su hijo, el príncipe que más años ha sido heredero a la corona de la historia británica.

Después de este mediodía, la Tropa Real de Artillería Montada a Caballo disparará salvas de cañón en su honor desde el céntrico parque de Green Park, frente al palacio de Buckingham, y también habrá salvas en la Torre de Londres, en este de la ciudad.

Con motivo de su cumpleaños, Carlos ha editado la revista dedicada al mundo de la campiña "Country Life", en la que revela su pasión por un plato de comida que ha denominado "groussaka", una versión del griego moussaka pero preparado con faisán.

En esta edición, el príncipe revela su cariño por las ardillas rojas en Escocia y admite que las deja entrar en su casa cuando está en esa región porque las considera unas "criaturas especiales".

"Entran en mi casa en Birkhall (castillo escocés) y dejamos que se persigan unas a otras. Yo me siento en silencio y ellas se persiguen alrededor mío", relata el príncipe.

Las ardillas grises, traídas al Reino Unido de Estados Unidos en el siglo XIX, superan ahora en número a las rojas.

Wishing His Royal Highness The Prince of Wales a very Happy 70th Birthday. pic.twitter.com/jpjKJpEM4l