El príncipe Harry y Meghan Markle pasearán en carroza tras su boda

La casa real británica reveló el lunes algunos detalles sobre la boda de Harry, de 33 años, y la actriz estadounidense de 36 años, que será previsiblemente el acontecimiento más seguido del año en Reino Unido.

La ceremonia se celebrará en la capilla San Jorge del Castillo de Windsor, comenzará a las 12H00 (11H00 GMT) y será oficiada por el reverendo David Conner, decano de Windsor. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, oficiará el momento en que los novios se den el sí.

Una vez casados, a las 13H00, el príncipe Harry y Meghan saldrán de la capilla para recorrer la ciudad en una carroza.

