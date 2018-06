El príncipe Guillermo inicia su visita en Palestina y se reúne con Abás

El nieto de Isabel II fue recibido en la Muqata (palacio presidencial) y tiene previsto participar en varios encuentros culturales y oficiales tras su reunión con Abás, entre ellos asistir a un espectáculo de Dabke, baile tradicional palestino.

Prince William arrives in Ramallah for a meeting with Palestinian Authority President Mahmoud Abbasالأمير ويليام يصل رام الله للقاء رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس pic.twitter.com/Iz0yJStnFX