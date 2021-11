Por Ana Carolina Barsallo



Al sureste de México en la comunidad de Pomuch, existe un cementerio donde los restos óseos de los fallecidos descansan en cajas abiertas que, en víspera del Día de Muertos sus familiares van a ‘bañarlos y vestirlos’.

Aunque para muchas personas esto puede sonar tétrico, en el pueblo esta es una tradición que se celebra hace 150 años, y se basan en la cosmología maya, donde se aseguraba que los muertos tenían más allá de una vida.

Desde mediados de octubre, parientes de los fallecidos acuden al cementerio para hacer la limpieza de los huesos de los difuntos, con tal de tenerlos listos para la celebración del Día de Muertos, donde se cree que regresan del inframundo a visitar a sus familias.

Quienes asisten al cementerio le llevan velas para que vean y camino y puedan regresar, además de flores y un paño blanco bordado con flores, en el que reposan los huesos.

La limpieza se realiza con una brocha para retirar el polvo de los huesos, además que se cambia el paño por uno nuevo y limpio, lo que simboliza que los están bañando y vistiendo para su visita. Hay quienes se les dificulta realizar las limpiezas por una u otra razón, por lo que sepulteros del cementerio cobran por realizar la limpieza.

Entre ellos, se encuentra Venancio Tuz que lleva 20 años ejerciendo esta labor, y aunque al inicio le costaba realizarlo, ya está acostumbrado.

"El orden para limpiarlos es como si ellos estuvieran parados (de pie), de abajo para arriba. Por eso a los lados de la caja van las costillas, luego los huesos de pierna y brazos, y lo último es el cráneo que va arriba en el centro. El cabello, como ve, nunca se pierde", explicó a la BBC sin dejar de limpiar un difunto.

Venancio cuenta que la primera limpieza se realiza 3 años después del fallecimiento, ya que es cuando el cuerpo se ha descompuesto, además comentó que este año los huesos estaban mucho más sucios por las restricciones de la pandemia del año pasado que evitaron el aglomeramiento en el cementerio.

Hernesto Pool, el promotor local de esta tradición, alega que "Esto no es algo macabro, no es algo de miedo. En Pomuch no se adora a la muerte, se le respeta y se da el valor que merece, que es el paso de la vida".

En Pomuch, esta es una tradición de la que los pobladores se sienten orgullosos, considerado un ‘momento íntimo’ donde sienten que están abrazando de nuevo a su familiar. El cementerio también cuenta con criptas, que todos los años son pintados de colores, lo que da un ambiente alegre.

Esta tradición continuará siendo alegría de muchas familias en la víspera del día de muertos, mientras los restos óseos de sus seres queridos los esperan en sus cajas esperando el puente hacia nuestro mundo.