La reina Isabel II lanza una fragancia para perros

Por Melissa Fernández



La reina Isabel II lanzó al mercado un perfume para perros. Bajo el nombre Happy Hounds Dog Cologne, la fragancia promete un aroma almizclado con una rica esencia cítrica.

El perfume es "unisex" y "de larga duración", y estará disponible en la tienda de regalos de la finca Sandringham en Norfolk, por la cantidad de alrededor de $13.53.

La tienda ya cuenta con una caja de regalos del mismo nombre, que incluye el champú para perros, varios huesos para jugar y un pequeño juguete de tela. "El regalo ideal para los amantes de los perros y sus amigos peludos", asegura la descripción de la caja en su sitio web.

Durante su vida de adulto, la reina de 95 años se ha hecho acompañar de varios caninos que se han incorporado a la familia real.

La reina disfruta caminar con ellos alrededor del castillo de Windsor y se le vio pasear acompañada de sus mascotas tras la muerte de su esposo, en abril del 2021.

Recientemente se reportó que la monarca no deseaba tener más mascotas, no solo por su seguridad física, sino porque no quería dejar ningún canino abandonado en caso de que algo le sucediese.