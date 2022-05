Las imágenes comparten dos looks completamente diferentes del actor, demostrando la capacidad camaleónica del actor. Esta apariencia se debe a maquillaje, prótesis capilares y a unos kilos extras.

Cooper, de 47 años, no sólo protagoniza la película, también es el director y co-guionista junto a Josh Singer. Dentro del equipo también se encuentran como productores a Martin Scorsese y Steven Spielberg, reconocidos directores, productores y guionistas hollywoodenses.

Junto a Cooper se encuentran Carey Mulligan que interpreta a Felicia Montealegre, la esposa de Leonard Bernstein y Maya Hawke como Jamie Bernstein, la hija de Bernstein. Jeremy Strong, conocido por su papel de Kendall Roy en "Succession", igualmente será parte del film como John Gruen, crítico de arte y amigo del compositor.

La cinta partirá de los últimos 30 años de Bernstein; su relación con su esposa, sus inicios en el mundo de la música, su presencia en el cine y su fallecimiento en 1990 a causa de un infarto con 72 años.

A pesar de que no hay muchos detalles de la película, se espera su estreno para 2023.

From the set of Maestro pic.twitter.com/RFSZb1aX1i