A subasta un raro manuscrito con letras del 'Blonde on Blonde' de Bob Dylan

Según indicó este martes la prestigiosa casa en un comunicado, la subasta incluye algunas letras escritas a mano del tema " Most Likely You Go Your Way", así como otras mecanografiadas para una canción abandonada, todo con un precio estimado entre las 12 mil y las 15 mil libras (entre 14 mil 824 y 18 mil 445 dólares).

Las letras del que sería su séptimo álbum de estudio, todo un clásico de Dylan y un trabajo de culto, fueron escritas en la ciudad de Nashville durante los primeros meses de 1966.

En esos objetos a subasta se aprecia cómo fluía la creatividad de Dylan mientras iba anotando ideas y estrofas, combinando lo manuscrito con algunos párrafos escritos a máquina, algo característico de sus borradores de canciones de mediados de la década de los 60.

" Most Likely" se convertiría en una de las canciones más memorables del citado álbum y serviría como tema de apertura y clausura en su gira de 1974 con The Band.

Según indica la casa de subastas, lo que confiere a ese manuscrito un interés excepcional es la presencia de una segunda y abandonada canción junto con el borrador de ese tema tan conocido.

Escrito a máquina en la parte superior de la página, la canción contiene una línea que se repite y que habla acerca de "correr con el diablo", antes de terminar con las palabras: "Solo somos tú y yo...Lejos de casa/allí estábamos lejos del calvario".

El manuscrito de Dylan se ofrecerá al mejor postor como parte de una venta por internet sobre literatura inglesa, historia, libros infantiles e ilustraciones.

Como parte de los lotes a la venta figura, además, una carta del ex primer ministro británico Winston Churchill dirigida al piloto de combate británico Neville Duke tras una tragedia en la que perdieron la vida 29 personas, así como una funda plateada de cigarros presentada por Churchill a su chófer durante una visita a Canadá en 1929.