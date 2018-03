Los superhéroes de Marvel protagonizan el verano de Disneyland París

Bajo el título "Marvel: Super Heroes United", trece personajes de los cómics de la editorial estadounidense, adaptados ya a la gran pantalla, serán parte de una producción en vivo en un escenario de 400 metros cuadrados y una de las pantallas LED más grandes de Europa, para sumergir al espectador en una experiencia 180 grados.

El espacio ha sido creado en el Studio Theatre de los estudios Walt Disney del parque temático, remodelado con el fin de poder ofrecer nuevas invenciones técnicas, que permitirán a los protagonistas volar y moverse como si se tratara de las auténticas películas.

"Hemos utilizado tecnología muy innovadora pero eso no debe ser lo que sorprenda al espectador -dijo a la prensa el director creativo de entretenimiento, Mark Huffman-. Queremos que la gente logre meterse en la historia y salga diciendo: ¡Qué gran historia!".

Precisamente, la representación es una reinvención de las historias tradicionales, inspiradas de las propias viñetas o películas, y tendrá lugar cinco veces al día desde el próximo 10 de junio y hasta el 30 de septiembre.

"Podrás viajar con el Doctor Strange al "Sanctum Sanctorum", visitar el laboratorio del Doctor Abraham Erskine (creador del suero de súper-soldados que se aplicó a Steve Rogers, alias Capitán América), e incluso entrar en el santuario del malvado villano Thanos", destacó el comunicado de Disneyland París.

Thanos, también apodado como "El Titán Loco", será el maligno protagonista de la historia, en la que tratará de manipular a Los Vengadores y sus aliados para enfrentarlos entre sí.

"No queríamos que pareciera que habíamos puesto a los superhéroes ahí como en una bonita foto, la intención es que la gente pueda entrar en su mundo. Si quieres que Iron Man aparezca volando sobre el escenario o que Spiderman llegue balanceándose, necesitas mucha reflexión sobre lo que las tecnologías pueden permitirte", dijo Huffman.

En paralelo, el parque presentará otro espectáculo liderado por los héroes de Marvel, en un espectáculo de baile para moverse junto a Star-Lord ("Los Guardianes de la Galaxia"), al ritmo de sus canciones favoritas de los años 70 y 80, como en la película.

Disney decide así apostar por el universo Marvel en París, al que consagrará una mayor y permanente presencia, que además de la nueva zona temática y una atracción, incluirá el primer hotel del lugar dedicado a este mundo fantástico, el "Hotel New York - The Art of Marvel", previsto para 2020.

The Walt Disney Company anunció en febrero una ampliación de Disneyland París, cuyas obras durarán varios años, con un presupuesto de 2.000 millones de euros y que incluirá las áreas dedicadas a Marvel, Frozen y Star Wars.