Las tradiciones o prohibiciones en Semana Santa en el Panamá de ayer

Una de las más conocidas es la de ir a la playa o al río el Viernes Santo, pues era, o hasta aún es, considerada por las personas como peligrosa, pues hay quienes mencionan que los que van se convertirían en peces o el agua se convertiría en sangre. A pesar de esto, la playa y/o río, se convierte en uno de los destinos preferidos de las personas para pasar estos días.

Igualmente hay quienes dicen que los que trepan árboles podría convertir a las personas en mono o afectar su actuar como el de esos animales.

Otro mito dice que alterarse o regañar a los niños en Viernes Santo llamaría la ira del diablo.

El mito es extremo. Según la creencia popular, el rojo es el color de la bestia y si la persona lo usa en Semana Santa, atrae la presencia del diablo.

Otra prohibición en Viernes Santo es el no utilizar clavos en Viernes Santo porque fueron parte del sufrimiento de Cristo en la cruz.

Tampoco era recomendado pasar la escoba porque se consideraba una forma de "barrer la cara de Cristo".

También prohibían salir el Viernes Santo después de las 3:00 de la tarde, ya que fue la hora en que murió Cristo y su enojo causaría la precipitación del cielo en forma de lluvia.

Pero esas creencias no son del todo malas, pues hay algunas como cortarse el cabello ese día promete que te crecerá sano.

No comer ningún tipo de carne roja ni los Miércoles de Ceniza ni el Viernes Santo es una de las tradiciones que todavía se mantienen y una de las más antiguas, ya que según la Biblia, el pescado era uno de los alimentos que el hombre podía comer. Siguiendo con la tradición de no comer carnes rojas, es un mito popular el de no cortar nada por creer que se está cortando el cuerpo de Jesús.

