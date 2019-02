Campañas analizan participación de candidatos en primer debate presidencial

El debate de unas dos horas, celebrado ayer, miércoles en el Campus Harmodio Arias Madrid de la Universidad de Panamá (UP) y organizado por el Tribunal Electoral (TE), abordó cuatro puntos principales: nuevo orden constitucional, seguridad alimentaria, educación y salud.

“Nuestras campañas deben evolucionar para mejor desde la confrontación y la polémica hacia la proposición y el contenido. Los debates están ofreciendo esa oportunidad. Debe abandonarse la bulla y la murga para que se instale el pensamiento, las ideas y las propuestas”, apuntó el candidato vicepresidencial Guillermo Márquez Amado.

“Beneficia a los candidatos para que debatan sobre ideas”, señaló Luis Ernesto Carles, vocero de la campaña del candidato del partido oficialista José Isabel Blandón. “Sobre todo demostrar si tienes la voluntad y quieres hacer las cosas”.

En el punto de cambios a la Carta Magna, los voceros coincidieron en que se requieren transformaciones, pero no hubo consensos en los modelos a ejecutar.

Algunos candidatos presidenciales proponen a la ciudadanía emprender reformas puntuales. En el caso de Laurentino “Nito” Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), se presentó la posibilidad de realizarlas a través de la Asamblea electa el 5 de mayo y luego someter el resultado a referéndum.

“Uno debe medir las consecuencias”, manifestó Rafael Sabonge, vocero de la campaña de Cortizo, en Noticias AM. “Una de las consecuencias más importantes de abrir un proceso constituyente es poner en peligro el título 14 que protege la Autoridad del Canal de Panamá”.

En tanto, Rómulo Roux de Cambio Democrático (CD) propuso emprender los cambios por dos Asambleas Nacionales.

“Nos interesa las consecuencias en este momento de un proceso constituyente. Las consecuencias económicas son unas de esas. Nosotros sentimos que este pueblo no aguanta más un proceso de estancamiento, de desaceleración y zozobra. Llamar a una constituyente nos pone a todos en una situación de mucha expectativa”, señaló Ana Giselle Rosas, vocera de la campaña de Roux, en un panel.

El candidato por libre postulación, Marco Ameglio, también sugirió cambios más puntuales.

“Creemos realmente en la revolución independiente, en que los candidatos por la vía independiente ganarán en estas elecciones. En ellos confiamos y también confiamos en la convocatoria que vamos a hacer. Vamos a convocar a la sociedad civil, los gremios, para que la Asamblea que sea electa nos apoye en las reformas constitucionales”, manifestó Mario Boyd Galindo, compañero de fórmula de Ameglio.

Otros candidatos están comprometidos con realizar las modificaciones a la carta del país por medio de una Asamblea Constituyente, entre ellos José Blandón, Ana Matilde Gómez, Ricardo Lombana y Saúl Méndez.

Los voceros de las campañas de Blandón, Lombana y Gómez aseguraron que los aspirantes presidenciales están comprometidos a convocar al pueblo y enfrentar las consecuencias.

“Los partidos políticos no se han comprometido realmente con cambios constitucionales ni tienen real interés”, apuntó Márquez Amado, compañero de fórmula de Lombana, en Noticias AM. “Si lo hubieran tenido, hubieran hecho esos cambios porque este tipo de desorden los favorece y han pelechado”.

“Está convencido que hay que hacer una reforma constitucional y que desde el momento que sea presidente convocaría a los ciudadanos de este país”, expresó Luis Ernesto Carles, vocero de la campaña de Blandón, en el panel. “Propone un cambio profundo, un cambio de base sin importar los intereses, las consecuencias y que sean los ciudadanos los que construyamos todos esa nueva Constitución”.

"Estamos a favor de una Constituyente Originaria, convocada desde el poder. No le tenemos miedo a los cambios que se tengan que hacer para enrumbar este país nuevamente. No podemos estar diciendo que no me atrevo a hacer los cambios. Hay que hacerlos consensuado, consulto, con la participación del pueblo", agregó Adan Buitrago, del equipo de la candidata por libre postulación Ana Matilde Gómez.

