Directiva de la Asamblea podría pedir más fondos para 2027

Ministro Felipe Chapman sustenta presupuesto 2026 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea
11 de agosto 2026 - 12:20

Directiva de la Asamblea podría pedir más fondos para 2027

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