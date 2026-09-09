Reconfiguración de circuitos: Comisión de Gobierno aprueba proyecto en primer debate; la discusión pasa al Pleno

El Tribunal asegura que la propuesta tiene como objetivo garantizar la representatividad.

Panamá/La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 700, que busca reconfigurar o redistribuir los circuitos electorales en el país, para pasar de 39 a 41, manteniendo la cantidad de los 71 diputados.

Aunque la votación fue artículo por artículo, el patrón de votos de los diputados fue el mismo. A favor del proyecto votaron: Benicio Robinson, Luis Eduardo Camacho, Alain Cedeño, Osman Gómez y Rafael Buchanan. En contra votaron: Ariana Coba, Alexandra Brenes y Walkiria Chandler. Se abstuvo de votar el diputado Julio De la Guardia.

El proyecto ahora pasa a discusión en segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.

La sesión inició con la lectura del proyecto. Tras culminarse, el presidente del Tribunal Electoral, el magistrado Narciso Arellano, presentó un video de seis minutos explicando lo que proponía la iniciativa.

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El video explica que se mantiene en 71 el número de diputados establecido por la reforma constitucional de 2004.

Circuitos que ganan una curul

8-6 (Panamá Este): pasa a elegir 5 diputados .

pasa a elegir . 13-1 (Arraiján): Recibe una curul adicional .

Recibe . 13-4 (La Chorrera): recibe una curul adicional .

recibe . Nuevo circuito 4-5: integrado por Tierras Altas y Renacimiento, recibe la curul que pierde Bugaba.

Circuitos que pierden una curul

8-2 (San Miguelito): queda con 6 diputados .

queda con . 8-3 (centro de la capital): queda con 4 diputados .

queda con . 8-4 (Río Abajo, San Francisco, Parque Lefevre, Juan Díaz y Don Bosco): queda con 4 diputados .

queda con . 4-3 (Bugaba): pasa de dos diputados a uno.

Balance provincial

Panamá pierde dos curules: pasa de 25 a 23 diputados.

pasa de 25 a 23 diputados. Panamá Oeste gana esas dos curules: una para Arraiján y otra para La Chorrera.

una para Arraiján y otra para La Chorrera. Chiriquí mantiene el mismo total: la curul que pierde Bugaba se reasigna al nuevo circuito de Tierras Altas y Renacimiento.

la curul que pierde Bugaba se reasigna al nuevo circuito de Tierras Altas y Renacimiento. Bocas del Toro conserva dos curules, pero se divide en dos circuitos uninominales: 1-1 y 1-2.

Diputado Alain Cedeño anunció que apoyará proyecto

Pocos fueron los diputados y los miembros de la sociedad civil que se apuntaron para hacer uso de la palabra. El diputado Alain Cedeño defendió que la Asamblea Nacional mantenga sus 71 diputados. Su argumento es que reducir la cantidad de curules limitaría la representación de las comunidades rurales, apartadas y con menos recursos.

También sostuvo que una Asamblea con menos diputados sería más fácil de controlar por los grupos económicos o por un solo partido. A su juicio, los 71 diputados permiten mayor pluralidad y sirven de contrapeso en un sistema presidencialista.

Es decir, respalda la redistribución de los circuitos electorales para equilibrar la representación, pero rechaza que ese proceso se utilice para disminuir el número total de diputados.

Voy a pelear para que siempre seamos 71, porque este país no puede tener menos de 71 diputados.

Hoy voy a hablar con contundencia ante toda esa gente que quiere eliminar diputados—, donde el poder lo ejerce el poder económico; la única representación real con capacidad para defender a los más desposeídos es esta Asamblea Nacional. Estoy convencido de que es en esta Asamblea Nacional donde se defienden los intereses de quienes menos tienen. Quitar diputados sería limitar esa premisa de eliminar una de las desigualdades más escandalosas que tenemos en este país. Por lo tanto, la redistribución de los circuitos electorales es fundamental", dijo.

Por su parte, la diputada Alexandra Brenes, de la bancada de Vamos, pidió que se explicara mejor cómo circuitos uninominales pasarían a plurinominales.