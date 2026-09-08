Reconfiguración de los circuitos electorales será sustentada este miércoles en la Asamblea por el Tribunal Electoral

Los magistrados del Tribunal Electoral presentaron dos proyectos de ley ante la Asamblea Nacional. Uno sobre las reformas al Código Electoral, de cara a las elecciones de 2029, y otra sobre la reconfiguración de circuitos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los magistrados del Tribunal Electoral sustentarán mañana miércoles ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que reconfigura los circuitos electorales del país, una propuesta que elimina espacios en algunos sectores y los aumenta en otros, de acuerdo con la cantidad de electores y la ubicación territorial.

El magistrado presidente Narciso Arellano confirmó en Noticias AM que la discusión comenzará con esta iniciativa.

Lo primero que quiero decir, casi que como una primicia, ya nosotros recibimos el día de ayer la nota de la asamblea para iniciar mañana las discusiones”, expresó.

“Y vamos a iniciar, según la nota que recibimos, precisamente con el tema de la reconfiguración de los circuitos electorales”, agregó. De acuerdo con los diputados de la Comisión de Gobierno, fueron citados para las 10:00 a.m. en el auditorio Carlo ‘Titi’ Alvarado.

La propuesta contempla cambios en Bocas del Toro y Chiriquí, así como en la distribución de diputados correspondientes a San Miguelito, Panamá y Panamá Oeste. Es decir, que pasaríamos de 39 circuitos electorales, que hay actualmente, a 41 circuitos.

Sin embargo, la propuesta no modifica el número total de integrantes de la Asamblea Nacional.

El tema de la cantidad de diputados, de los 71 diputados, es un tema que no se tocó en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, ni lo podíamos tocar. La Constitución nos dice que tienen que haber 71 diputados. Solo una reforma constitucional lo permitiría”, añadió, explicó Arellano.

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Sobre la nueva distribución, el magistrado señaló: “Sí, la reconfiguración de los circuitos electorales lo hemos hecho en función de, primero, aumentar a los circuitos electorales. Se aumentó un circuito electoral en la provincia de Bocas del Toro y se aumentó un circuito electoral en la provincia de Chiriquí. Eso no altera la cantidad de diputados”.

Arellano indicó que los cambios están basados “en vecindad y basado en cantidad de electores, que son los que determinan el aumento o la disminución de diputados”.

“Entonces, eso es lo que ocurrió, lo que acabas de mencionar, que San Miguelito pierde uno de siete, quedan en seis. Panamá también pierde uno, pero aumenta en Chorrera, en Panamá Oeste”, detalló.

También adelantó que, con la reconfiguración, disminuirá la cantidad de circuitos plurinominales y aumentará la de circuitos uninominales. “Yo creo que la dinámica que cambia más bien es con respecto a los circuitos unidominales y los circuitos plurinominales”, manifestó.

“Es evidente que los resultados en un circuito unidominal se dan de una manera más expedita que en un circuito plurinominal, donde entran las figuras del cociente, del medio cociente y del residuo, que ahí también hubo otro cambio”, sostuvo.

Cabe señalar que esta propuesta de modificar los circuitos en el país ha sido desestimada en dos ocasiones por la Asamblea Nacional, primero en 2018 y luego en 2022.

Cambios al fuero penal electoral

Arellano también se refirió a las modificaciones planteadas al fuero penal electoral, uno de los asuntos que no logró consenso dentro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

“Sí, hay extremos, Castalia, hay extremos de quienes querían eliminar totalmente el Foro Penal Electoral, hay quienes por el otro lado decían hay que mantenerlo igualito”, declaró.

Según explicó, la propuesta excluye de esta protección a determinadas autoridades de los partidos políticos.

“Nosotros lo que hicimos fue, con respecto al Foro Penal Electoral, es excluir del Foro Penal Electoral a ciertas personas, a manera de ejemplo, vicepresidentes, secretarios de partidos políticos, lo hemos excluido. Eso lleva a la propuesta”, señaló.

El magistrado reconoció que no hubo consenso sobre este punto y que le correspondió decidir ante el empate registrado en la comisión. “No, no hubo consenso”, afirmó.

“Me tocó desempatar y, al momento de desempatar, con respecto al Foro Penal Electoral, nosotros adoptamos la decisión que acabo de mencionar y es la que lleva a la propuesta”, añadió.

Aclaró que el fuero no impide automáticamente el avance de una investigación, debido a que puede solicitarse su levantamiento: “Hay que pedirle al Tribunal Electoral el levantamiento y el Tribunal Electoral resuelve”.

¿Cómo quedaría el residuo?

Otro de los cambios de mayor impacto está relacionado con la fórmula empleada para asignar curules mediante el residuo en los circuitos plurinominales.

“Sí, el cambio más importante tiene que ver con el residuo”, aseguró Arellano.

El magistrado explicó que la propuesta impide que los votos ya utilizados para alcanzar el cociente y el medio cociente vuelvan a sumarse para calcular el residuo.

“Había mucha queja de diputados que salieron por residuo con menos votos de otros. Entonces, eso se debía a que el residuo era la suma tanto de lo que se había aplicado en el cociente y en el mediocociente”, indicó.

Nosotros hemos eliminado esa fórmula”, afirmó.

Es decir, los votos que se aplicaron al cociente y los votos que se aplicaron al mediocociente, ahí termina. Esos no se van a sumar al residuo”, explicó.

Con el cambio, solamente se tomarían en cuenta para el residuo los votos que no fueron aplicados previamente. “O sea que con el residuo nada más van los votos que no fueron aplicados al cociente y al mediocociente”, detalló.

Arellano anticipó que este será uno de los asuntos que generará mayor discusión en la Asamblea Nacional.

“No me queda la menor duda de que sí. Esa figura genera ruido, pero no solamente genera ruido por la fórmula que utilizamos, sino por el desempeño de quienes llegan con esa fórmula a la Asamblea Nacional”, expresó.

Reformas buscan fortalecer la democracia

El paquete presentado por el Tribunal Electoral está compuesto por dos iniciativas: una que modifica el Código Electoral y otra que reconfigura los circuitos electorales.

“Sí, efectivamente son dos proyectos, el proyecto de ley que reforma el código electoral y el proyecto de ley que reconfigura los circuitos electorales”, explicó Arellano.

El proyecto de reformas electorales contiene cerca de 169 artículos, entre modificaciones, adiciones y derogaciones. Según el magistrado, si ambas iniciativas se aprueban como fueron presentadas, contribuirían al fortalecimiento de la democracia y de la confianza ciudadana.

“En mi opinión, sí, y como he manifestado en otros momentos, en otras ocasiones, de aprobarse las reformas que hemos presentado tanto en cuanto a las reformas electorales como en cuanto a la reconfiguración, pienso que se fortalece la democracia, que esa es una de las metas”, afirmó.

“Otra de las metas es la confianza ciudadana. Nosotros, no es que el tribunal no la tiene, el tribunal tiene buena confianza ciudadana, pero se puede mejorar bastante”, añadió.

Arellano pidió respaldo ciudadano y expresó su esperanza de que los diputados comprendan la necesidad de realizar cambios.

“Y yo espero de la ciudadanía un apoyo con respecto a las reformas que hemos presentado”, manifestó.

“Ahora, contestando directamente la pregunta, tengo esperanza. Tengo esperanza de que la ciudadanía nos apoye, pero no de manera de presión, sino de que los diputados entiendan que es el momento de hacer cambios”, sostuvo.

Partidos políticos y libre postulación

Entre las reformas generales también figuran modificaciones relacionadas con la subsistencia de los partidos políticos, el financiamiento electoral, la elección de los diputados del Parlamento Centroamericano y las competencias de los jueces electorales.

Arellano reveló que uno de los debates más intensos estuvo relacionado con las listas y el voto en plancha para los candidatos por libre postulación.

“Los partidos políticos, como lo he dicho en otros momentos, prácticamente se unieron para evitar lo que son las listas, para evitar lo que es el voto en plancha para los de libre postulación”, declaró.

Sin embargo, aseguró que el pleno del Tribunal Electoral decidió mantener estas disposiciones luego de revisar los fallos de la Corte Suprema de Justicia.

“Nosotros, al analizar esas propuestas que fueron aceptadas en la Comisión Nacional de Reformas Electorales por mayoría de los partidos políticos que formaban parte de esas, hicimos un análisis, hicimos un estudio de los fallos de la Corte y nosotros decidimos en el Pleno mantener las disposiciones con respecto a los de libre postulado, tanto en lo que se refiere a las listas como en lo que se refiere al voto en plancha”, explicó.

“Por ahí se dice que el Tribunal Electoral se opuso a los de libre postulación y eso no es así”, recalcó.

El magistrado considera que todavía existe tiempo para la aprobación de las reformas, pero recordó que la Asamblea sesiona hasta octubre y entra en receso durante noviembre y diciembre. El objetivo es que las normas estén aprobadas antes de que comience en junio del próximo año el Plan General de Elecciones.