Clima en Panamá: Lluvias y tormentas continuarán por influencia de la vaguada monzónica

Se esperan índices de radiación entre altos y extremos en ambas vertientes en horas de la tarde.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica para este martes 29 de septiembre condiciones inestables por vaguada monzónica y presiones inestables que favorecen las lluvias y tormentas.

El Tiempo

Para el Caribe, en horas de la madrugada y la mañana, se esperan parciales nublados con lluvias aisladas en sectores de la comarca Ngäbe, Bocas y la Costa Abajo de Colón; para la tarde-noche, se esperan episodios nubosos con lluvias intermitentes y algunos aguaceros aislados con actividad eléctrica y posibles ráfagas de vientos en sectores de las comarcas Guna Yala y Ngäbe, Colón, Norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Para el Pacífico, en horas de la madrugada y la mañana, se esperan aguaceros aislados en sectores de las costas y cordilleras de Chiriquí y sur de Veraguas; para la tarde y noche, se esperan episodios nubosos con aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de vientos en sectores de Panamá Norte, Centro, Oeste, Este, el Golfo y Darién; sobre el sur de Azuero y de Veraguas; y en Chiriquí.

Temperaturas

Las mínimas, oscilando entre los 14°C y 21°C, en tanto que las máximas estarán rondando desde los 30°C hasta los 33°C.

Vientos

Flujos de vientos del nor noreste en la mañana con velocidades de 7 a 9 km/h, cambiando a nor noroeste para la tarde y noche, con velocidades de 7 a 11 km/h, para la vertiente Caribe; y para el Pacífico se mantienen flujos del nor noroeste, con velocidades de 11 a 13 km/h en la mañana; cambiando a sur sureste con velocidades de 3 a 5 km/h para la tarde noche.

Condiciones marítimas

En el Caribe se mantienen condiciones favorables para las actividades, con olas que estarán oscilando desde los 0.30 m en periodos no más de 0.6 segundos. Para el Pacífico se mantienen condiciones favorables para las actividades con olas desde los 0.61 m y con periodos de 25 segundos.

Índices de radiación UV-B

Se esperan índices de radiación entre altos y extremos en ambas vertientes en horas de la tarde.