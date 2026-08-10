10 ago 2026
Meta afronta un nuevo juicio en California por sus redes sociales
En la sala del tribunal, padres de adolescentes víctimas de las redes sociales podrían volver a testificar, como sucedió en Los Ángeles, mientras que el resto del país podrá seguir el proceso judicial en directo por YouTube.
10 ago 2026
Una muñeca sexual está 'confundida' con una víctima de asesinato en Australia
Pero las pruebas revelaron que la valija contenía una muñeca sexual de aspecto real, informó la televisión pública ABC.
10 ago 2026
La rentable IA china agita la competencia de precios entre los gigantes estadounidenses
DeepSeek, cuyo modelo V4 Flash encabeza la clasificación de uso de la plataforma técnica OpenRouter, anunció la semana pasada que tiene previsto un "aumento significativo" de los precios para los programadores.
10 ago 2026
Julio de 2026 fue el mes más cálido de los registros en España, empatado con el de 2022
España padeció un complejo mes de julio, con diferentes incendios que obligaron a desalojar a miles de personas , especialmente en el centro del país.
10 ago 2026
Grecia lucha contra nuevo incendio cerca de Atenas avivado por fuertes vientos
Durante la mañana, la Protección Civil ordenó, como medida preventiva, la evacuación de Agios Stylianos , un pueblo cercano a Kouvaras.
10 ago 2026
La fiebre del oro transforma vidas y paisajes en Afganistán
En Takhar, una empresa afgana asociada con un socio chino se adjudicó un importante contrato. En Badakhshan, fronterizo con Tayikistán, Pakistán y China, " no damos contratos a extranjeros" , explica a la AFP el jefe del departamento de minas, Abdul
10 ago 2026
Dos aviones de línea evitan por poco una colisión en el aeropuerto de Sídney
El incidente provocó retrasos en el aeropuerto de Sídney, según el organismo que supervisa el sector aéreo.
10 ago 2026
Crece la indignación en EEUU por una vasta red de cámaras lectoras de matrículas
Los detractores temen que esto permita a los agentes rastrear vehículos sin órdenes judiciales, abriendo la puerta a toda una serie de posibles abusos de poder.
09 ago 2026
Japón rompe el tabú sobre las armas nucleares pese a la inquietud de los pacifistas
El jueves pasado, durante las conmemoraciones del bombardeo contra Hiroshima, la primera ministra Sanae Takaichi se negó a aclarar si prevé cambiar la política nuclear del país.
09 ago 2026
Netanyahu rechaza el plan de Gaza y se desmarca nuevamente de Trump
Presionado por sus aliados de extrema derecha, Netanyahu llevaba más de una semana elevando sus críticas al plan anunciado a finales de julio por Trump, que contempla el desarme de Hamás y la retirada israelí del territorio palestino.
09 ago 2026
Destruido un almacén humanitario de la OMS en Ucrania
Desde la invasión rusa del 24 de febrero de 2022, la OMS registró 3.148 ataques contra los servicios de salud en Ucrania, la gran mayoría con uso de armas pesadas.
09 ago 2026
Evacuaciones y vuelos cancelados en China por llegada del tifón Dolphin
El Centro Meteorológico Nacional (CMN) de China emitió la mañana del domingo una alerta roja de tifón, la más elevada, al advertir de "extraordinarias lluvias torrenciales" en algunas partes del este y centro de Zhejiang.
09 ago 2026
Lionel Messi llega a Argentina para despedir a su padre Jorge tras su muerte
Jorge Messi fue una figura fundamental durante toda la carrera de su hijo.
09 ago 2026
El cáncer del expresidente Joe Biden se ha extendido y es 'muy doloroso', revela su hijo
Tras un desastroso desempeño en un debate contra Trump en junio de 2024 y una ola de presión por parte de los demócratas, Biden anunció su retirada de la contienda.
09 ago 2026
El papa pide la apertura de corredores humanitarios en Sudán
El conflicto provocó el desplazamiento de millones de personas y desencadenó lo que las Naciones Unidas describen como la crisis del hambre más grave del mundo.
09 ago 2026
España comienza los controles fronterizos con Italia tras crisis por migrantes
El gobierno español del socialista Pedro Sánchez anunció el viernes su decisión después de que Italia rechazara el ultimátum lanzado horas antes, exigiendo el fin de los controles fronterizos tras la crisis de Ceuta.
09 ago 2026
Al menos 13 muertos y cuatro heridos en choque en carretera de Perú
De acuerdo a las primeras pericias policiales, la minivan no se habría percatado que sobre la vía estaba el tráiler estacionado, varado aparentemente por problemas mecánicos, impactando de frente con la parte posterior del vehículo de transporte pesa
08 ago 2026
Incendio forestal obliga a evacuar a más de 20.000 personas en el oeste de Canadá
La cadena CTV News informó que más de 50 personas tuvieron que ser evacuadas por aire en la comunidad de Faulder, a medida que avanzaban las llamas.