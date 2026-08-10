Extracción del oro en Afganistán
10 ago 2026

La fiebre del oro transforma vidas y paisajes en Afganistán
En Takhar, una empresa afgana asociada con un socio chino se adjudicó un importante contrato. En Badakhshan, fronterizo con Tayikistán, Pakistán y China, " no damos contratos a extranjeros" , explica a la AFP el jefe del departamento de minas, Abdul