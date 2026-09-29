India recurre a corales y praderas marinas ante la subida del nivel del mar

Los arrecifes de coral del golfo de Mannar, donde se encuentra Kariyachalli, desempeñan además un papel crucial para amortiguar el impacto de desastres naturales, como el tsunami de 2004 en el océano Índico.

India/Bajo un sol abrasador, un grupo de trabajadores lucha contra la erosión de las costas de la isla de Kariyachalli, en el sur de India, mediante arrecifes artificiales, corales trasplantados y praderas marinas.

Parte de una cadena de 21 islas en el estado de Tamil Nadu, Kariyachalli ha perdido más del 80% de su superficie en el último medio siglo y podría desaparecer por completo en 2036 si la erosión no se controla.

Los trabajos de restauración tienen el objetivo de reconstruir sus defensas naturales, frenar la erosión y proteger el territorio continental de la subida del nivel del mar.

"Si no logramos aportar esta resiliencia, quedaremos a merced de las vulnerabilidades asociadas a las marejadas ciclónicas, los ciclones, el aumento del nivel del mar y también la erosión", declaró a AFP la alta funcionaria estatal Supriya Sahu.

AFP visitó en barco la isla protegida tras obtener acceso exclusivo del Ministerio indio de Relaciones Exteriores.

Estimaciones oficiales sugieren que la isla pasó de tener 20,85 hectáreas en 1969 a apenas 3,14 hectáreas el año pasado.

Los arrecifes de coral del golfo de Mannar, donde se encuentra Kariyachalli, desempeñan además un papel crucial para amortiguar el impacto de desastres naturales, como el tsunami de 2004 en el océano Índico.

Más de 8,000 personas murieron en Tamil Nadu durante aquel tsunami, pero científicos marinos afirman que estos ecosistemas actuaron como una barrera natural fundamental y evitaron una catástrofe mucho mayor.

Ecosistema debilitado

"Esto fue posible porque estas pequeñas islas, las praderas marinas y los lechos coralinos absorben el impacto", explicó K. Diraviya Raj, profesor asociado del Instituto de Investigación Marina Suganthi Devadason.

El golfo de Mannar figura entre los ecosistemas marinos más ricos de Asia y alberga arrecifes de coral, dugongos (un animal marino en peligro de extinción) y cientos de especies de peces.

Pero el ecosistema se ha debilitado por décadas de actividad humana y el cambio climático.

La extracción de coral en las décadas de 1960 y 1970 dañó gravemente los arrecifes que rodean las islas. A ello se sumaron la contaminación, la sobrepesca y el blanqueamiento de corales provocado por el calentamiento de los océanos.

Alrededor de Kariyachalli, la cobertura coralina pasó de unas 500 hectáreas en 2005 a 197 hectáreas en 2021.

La restauración, parte de un programa estatal valorado en 4,79 millones de dólares, incluye la instalación de unos 8,500 módulos de arrecifes artificiales alrededor de la isla.

Estas estructuras macizas, de varias toneladas cada una, están siendo situadas en ubicaciones cuidadosamente seleccionadas.

Diseñadas a partir de datos sobre las condiciones del fondo marino, las corrientes y los patrones de oleaje, tienen como objetivo reducir la fuerza de las olas y crear nuevas superficies para la colonización de corales.

Expertos también trasplantan corales y restauran praderas marinas, que ayudan a estabilizar los sedimentos y sirven como zonas de cría para numerosas especies marinas.

Se espera que la fase de instalación concluya a finales de septiembre, tras lo cual el lugar será monitorizado durante al menos cuatro años.

Para los residentes locales, el proyecto representa además una oportunidad para obtener ingresos adicionales.

Señales alentadoras

Aunque se han registrado algunos avances, científicos reconocen que el calentamiento de los océanos plantea enormes desafíos para la restauración de los arrecifes.

Un episodio de blanqueamiento de corales afectó la región en 2024, provocó la destrucción de grandes áreas y generó dudas sobre la capacidad de los proyectos de restauración para seguir el ritmo del cambio climático.

El investigador Raj sostuvo que este panorama cada vez más preocupante hace aún más necesaria la intervención.

Los científicos buscan además especies de coral naturalmente resistentes al calor que puedan soportar mejor futuras olas de calor marinas.

Ya existen señales alentadoras en otras partes del golfo de Mannar.

En la cercana isla de Vaan, un proyecto de restauración que incluyó alrededor de 10.000 módulos de arrecifes artificiales permitió recuperar parte de la superficie perdida.

En la isla Shingle, los corales trasplantados resistieron mejor un episodio de blanqueamiento en 2024 que las colonias más antiguas.

"Los resultados de la restauración de la isla Vaan fueron muy prometedores", afirmó el guardabosques Akhil Thampi. "Por eso decidimos emprender la restauración de la isla Kariyachalli."

Para Martina, de 29 años, trabajadora dedicada a las praderas marinas, el motivo para apoyar el proyecto es personal.

"El crecimiento de las praderas marinas aumenta la reproducción de los peces y protege el ecosistema. Esto nos beneficia y mejora nuestros medios de vida", afirmó.