El universo de 'Has Fallen' regresa con una nueva amenaza: un virus mortal

La segunda temporada de la serie reúne nuevamente a Ritu Arya y Tewfik Jallab en una historia de conspiraciones, persecuciones y un virus mortal que amenaza a Europa.

El universo de Has Fallen regresa con una nueva amenaza. “Apolo Bajo Fuego”, secuela de París Bajo Fuego, se estrenó recientemente a través de Universal+, con Ritu Arya y Tewfik Jallab nuevamente como protagonistas.

Creada por el showrunner y guionista Howard Overman, conocido por trabajos como The Lazarus Project y Misfits, la serie presenta una historia en la que un virus mortal, creado en un laboratorio secreto, amenaza con devastar Europa.

Ante esta situación, el exoficial de protección Vincent Taleb, interpretado por Tewfik Jallab, y la agente del MI6, Zara Taylor, a cargo de Ritu Arya, deberán trabajar nuevamente juntos para descubrir quién está detrás de la conspiración y evitar una catástrofe.

Para Arya, uno de los principales atractivos de esta nueva temporada fue precisamente la historia. La actriz aseguró que el guion le pareció emocionante e impredecible, además de permitir que los personajes evolucionaran a partir de la relación construida durante la primera temporada.

“La cosa se ha puesto más difícil”, explicó Arya al referirse a la nueva amenaza. La actriz describió la historia como una situación de incertidumbre alrededor de un virus y señaló que la experiencia reciente del mundo con el COVID-19 puede hacer que el público se identifique con ese temor.

La relación entre Zara y Vincent también adquiere mayor protagonismo. Aunque mantienen sus diferencias y suelen bromear entre ellos, la confianza y el vínculo entre ambos se hacen más fuertes.

Jallab describe a Zara como un personaje complejo, profundo y sensible, mientras que Arya define a Vincent como alguien dedicado a su trabajo y comprometido con proteger a Zara, aunque en ocasiones actúe más con el corazón que con la cabeza.

La química entre ambos actores también se trasladó a las escenas de acción. Jallab y Arya aseguran que trabajaron juntos para lograr que las peleas y secuencias de riesgo resultaran creíbles, dejando de lado el ego y concentrándose en la escena.

La nueva temporada amplía además el escenario de la historia. Los personajes se desplazan por Bengasi, Madrid y Londres, mientras el elenco incorpora intérpretes de distintas nacionalidades. Para Arya, esta nueva entrega conserva los elementos que funcionaron en la primera temporada, pero aumenta la escala: más acción, peleas, engaños y giros inesperados.

Jallab coincide en que la segunda temporada lleva la producción más lejos, con más explosiones, tiroteos, peleas y escenarios, además de una mayor oportunidad para desarrollar a los personajes.“Es más grande en todos los sentidos”, resumió el actor al hablar de esta nueva entrega.