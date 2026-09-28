Presley Gerber: revelan dónde permanecerán las cenizas del hijo de Cindy Crawford tras su muerte

El joven fue cremado , y sus cenizas permanecerán en un lugar significativo para sus seres queridos, según la información divulgada sobre el caso.

La familia de Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, dio a conocer nuevos detalles sobre el destino de sus restos tras su fallecimiento.

La noticia sobre la muerte de Presley Gerber generó repercusión debido a su vínculo con una de las familias más conocidas de la industria de la moda y el entretenimiento. Presley, hermano de la modelo Kaia Gerber, había desarrollado una trayectoria propia vinculada con el modelaje y mantenía una presencia pública desde sus primeros años de vida.

Tras su fallecimiento, ocurrido a los 25 años, sus familiares optaron por la cremación. El procedimiento permitió que sus restos fueran conservados por sus allegados, quienes posteriormente tomaron una decisión sobre el lugar donde permanecerán sus cenizas.

De acuerdo con los detalles conocidos, las cenizas de Presley Gerber serán depositadas en el rancho familiar ubicado en Malibú, California. El lugar tiene un significado especial para la familia y forma parte de los espacios privados en los que sus integrantes han compartido diferentes momentos a lo largo de los años.

La decisión de conservar allí los restos del joven refleja la intención de sus familiares de mantenerlo cerca de un entorno asociado con la vida familiar. El rancho se encuentra en una zona reconocida por sus paisajes y por ser un lugar de residencia y descanso para distintas figuras de Hollywood.

Presley Gerber nació el 2 de julio de 1999 y creció bajo la atención mediática derivada de la trayectoria de sus padres. Cindy Crawford se convirtió en una de las modelos más reconocidas de las décadas de 1980 y 1990, mientras que Rande Gerber desarrolló una carrera empresarial vinculada principalmente a la industria hotelera y de entretenimiento.

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El joven siguió algunos pasos de su madre dentro de la industria de la moda. Durante su adolescencia comenzó a participar en trabajos como modelo y llegó a colaborar con reconocidas firmas internacionales. Su apariencia y apellido lo convirtieron desde temprano en una figura habitual de publicaciones relacionadas con moda y celebridades.

Su hermana, Kaia Gerber, también construyó una carrera internacional como modelo y posteriormente amplió su actividad hacia la actuación. Los hermanos compartieron escenarios de la moda y apariciones públicas, aunque cada uno desarrolló su propio recorrido profesional.

La familia ha mantenido durante años una exposición pública considerable, pero también ha procurado preservar determinados aspectos de su vida privada. Por esa razón, los detalles relacionados con los momentos posteriores a la muerte de Presley han recibido especial atención entre sus seguidores y medios de entretenimiento.

La revelación sobre el destino de sus cenizas se suma a las informaciones conocidas después de su fallecimiento. La decisión de trasladarlas al rancho familiar en Malibú establece un lugar permanente para sus restos y permite a sus familiares contar con un espacio asociado a su memoria.

El caso también ha generado interés debido a la trayectoria que Presley había comenzado a construir por cuenta propia. Aunque su apellido estaba estrechamente relacionado con dos figuras reconocidas del mundo de la moda y los negocios, el joven había iniciado una carrera como modelo y participado en diferentes proyectos dentro de la industria.

La noticia sobre la cremación y el destino de sus cenizas ofrece ahora un nuevo detalle sobre la despedida familiar. El rancho de Malibú será el lugar donde permanecerán sus restos, dentro de un espacio privado alejado de la exposición pública que acompañó buena parte de su vida.

Mientras familiares, amigos y seguidores recuerdan al joven modelo, su nombre continúa vinculado al legado de una familia que ha tenido una presencia constante en la cultura popular estadounidense. Presley Gerber deja así una trayectoria desarrollada entre la moda y la atención mediática, mientras sus cenizas permanecerán en el entorno familiar elegido para conservar su memoria.