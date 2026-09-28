Olga de Obaldía cuestiona cambios al financiamiento político: 'Abren la puerta al dinero del crimen organizado'

La directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana cuestionó los cambios aprobados en primer debate al proyecto de ley 699 y advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, pueden generar mayores topes de financiamiento privado y menores controles.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los cambios al financiamiento político y los cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los recursos de la Asamblea Nacional están entre los principales temas planteados por Olga de Obaldía, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, durante este lunes en Noticias AM.

Sus declaraciones se producen luego de que la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales aprobara en primer debate el proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral de cara a las elecciones de 2029. La iniciativa pasó a esta etapa tras incorporar modificaciones durante la discusión en la comisión.

Entre los cambios aprobados figura una propuesta que eleva los topes de financiamiento privado para determinadas candidaturas. En el caso de los diputados, los límites pueden llegar hasta $500,000, dependiendo del número de electores del circuito, mientras que para alcaldes también se contemplan topes de hasta $500,000 en determinados casos.

De Obaldía cuestionó que, a su juicio, el debate haya incorporado modificaciones que reducen los estándares de rendición de cuentas y aumentan los límites para las donaciones privadas. “No es solo aumentar las cantidades, es bajar el estándar de rendición de cuentas, generar más opacidad”, sostuvo durante la entrevista.

Advierten sobre el origen de los fondos

Para De Obaldía, uno de los principales riesgos está relacionado con el origen del dinero que puede ingresar a las campañas electorales. La representante de la sociedad civil planteó que un incremento de los topes, acompañado de menores controles, podría facilitar el ingreso de recursos cuyo origen no sea suficientemente transparente.

“El mayor peligro para nosotros es que a la política entre lo que le llamamos en el movimiento de Transparencia Internacional, dinero sucio que viene o del crimen organizado, corrupción o esquemas que buscan capturar la voluntad política y que, en lugar de una donación a un político porque está promoviendo una idea de cómo queremos ver nuestro país, está promoviendo una donación que se convierta en la antesala de la corrupción”, manifestó.

Según explicó, esto podría incluir recursos provenientes de actividades ilícitas o de esquemas destinados a influir posteriormente sobre quienes ocupen cargos de decisión.

La entrevistada también señaló que la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana ha dado seguimiento al financiamiento de las campañas mediante información pública y datos abiertos. De acuerdo con su explicación, existen candidatos que todavía no han presentado sus informes correspondientes, mientras que también se han identificado diferencias entre los montos reportados como donaciones y los gastos registrados durante las campañas.

Manejo de la planilla de la Asamblea

De Obaldía cuestionó la práctica de recurrir a traslados de partidas durante el año y consideró que existe un problema de transparencia en la ejecución presupuestaria del Legislativo. También hizo referencia al crecimiento de la planilla de la Asamblea Nacional y a los mecanismos utilizados por organizaciones de la sociedad civil para monitorear los nombramientos.

Según señaló, algunas personas que anteriormente aparecían vinculadas a las planillas de diputados posteriormente dejaron de figurar en ellas y pasaron a la planilla general, algo que, de acuerdo con su interpretación, debería ser objeto de seguimiento ciudadano. De Obaldía mencionó además la existencia de plataformas de monitoreo que recopilan información pública sobre la planilla legislativa y recomendó a la ciudadanía consultar estos datos.

El proyecto 699 fue presentado por el Tribunal Electoral como una propuesta de actualización del Código Electoral para las elecciones de mayo de 2029. El documento original surgió del trabajo de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, en la que participaron partidos políticos, representantes de la libre postulación, sociedad civil, academia e instituciones públicas.

Durante el primer debate, sin embargo, los diputados incorporaron modificaciones a distintos aspectos de la propuesta, entre ellos el financiamiento privado, la libre postulación y otras reglas electorales. La comisión aprobó en primer debate el proyecto con siete votos a favor y dos en contra.

De Obaldía cuestionó el ritmo con el que se discutieron algunas de las modificaciones y señaló que la organización que representa planteó cambios relacionados principalmente con los controles al financiamiento político. También consideró que el debate debe mantener como elementos centrales la transparencia, la rendición de cuentas y la trazabilidad de los recursos que ingresan a la política.

Tras su aprobación en primer debate, el proyecto de ley 699 deberá continuar su trámite en el Pleno de la Asamblea Nacional en segundo y tercer debate, donde los diputados podrán discutir y modificar nuevamente su contenido.