Sinaproc atiende ocho incidentes tras las lluvias registradas este domingo

Los reportes fueron registrados entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m. , período en el que el COE Nacional recibió 18 llamadas , de las cuales tres correspondieron a emergencias y 15 a consultas. También se recibieron cuatro reportes mediante WhatsApp.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), atendió ocho incidentes en diferentes puntos del país durante la jornada de lluvias de este domingo 27 de septiembre.

Los reportes fueron registrados entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m., período en el que el COE Nacional recibió 18 llamadas, de las cuales tres correspondieron a emergencias y 15 a consultas. También se recibieron cuatro reportes mediante WhatsApp.

Entre las situaciones atendidas se encuentran deslizamientos de tierra, caída de árboles y ramas sobre vías y tendido eléctrico, afectaciones a viviendas, inundaciones, inspecciones de estructuras y el colapso de una estructura.

En Herrera, específicamente en Chitré, personal del Sinaproc inspeccionó una estructura correspondiente a un furgón y recomendó al responsable realizar una revisión durante la mañana de este lunes.

También fue inspeccionado un árbol de almendro en el sector de Nicanor Vállalas, cuya inclinación representaba un riesgo para una vivienda y el tendido eléctrico. El personal recomendó la tala, previa coordinación y cumplimiento de los trámites correspondientes ante el Ministerio de Ambiente.

En Panamá Oeste, en Veracruz, Arraiján, los equipos de respuesta atendieron la caída de una rama sobre el tendido eléctrico y realizaron labores de corte y despeje del área.

Mientras que en el sector 11 de Arraiján, se inspeccionó el colapso de un muro perimetral de aproximadamente 15 años de construcción. Según la evaluación, la estructura no contaba con drenaje ni soporte suficiente y presentaba socavación debido a la acumulación de agua. A los residentes se les recomendó mantenerse alejados del área afectada.

En Panamá, específicamente en Ciudad Radial, Juan Díaz, Sinaproc atendió la inundación de una vivienda provocada por las fuertes lluvias. El agua ingresó al inmueble, aunque no afectó los enseres.

La inspección determinó que trabajos de alcantarillado en una vía cercana y la obstrucción de un manjol contribuyeron a la acumulación de agua y posterior inundación de la residencia.

El Sinaproc mantiene el monitoreo de las condiciones y recuerda a la población tomar precauciones ante lluvias, tormentas y posibles afectaciones en áreas vulnerables.