¡NFL se toma Brasil! Ravens y Cowboys brillan en el mítico estadio Maracaná

La reconocidas liga de football americano llega a Rio de Janeiro con otro encuentro de temporada regular fuera de Estados Unidos.

Brasil/Los Baltimore Ravens vencieron 34-31 a los Dallas Cowboys con un final de infarto, en juego de la NFL disputado este domingo en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro, frente a más de 72.000 espectadores.

Cuando apenas restaba un segundo, un gol de campo de 56 yardas de Tyler Loop decidió este encuentro de la tercera semana de la temporada regular de la millonaria liga estadounidense de football americano (NFL), que sigue subiendo su apuesta por la globalización.

"Estoy feliz por Loop. Fue una increíble patada. Comienza su legado acá en Brasil", dijo el estelar mariscal de campo Lamar Jackson, quien brilló con par de pases para touchdown.

"¡Fue divertido! Estoy súper orgulloso de los muchachos (...). Nadie entró en pánico", comentó a su vez Loop en declaraciones a Globo Esporte TV.

Antes de la decisiva patada, Jackson lanzó un gran pase recibido por Zay Flowers e inmediatamente pidió tiempo para evitar que el juego fuese a un período extra.

Es el tercer año consecutivo que Brasil recibe un compromiso de la NFL, después de que Sao Paulo albergara los dos anteriores.

"Rio también juega", se leía en una pancarta gigante desplegada en las tribunas, con imágenes del Maracaná y símbolos de la ciudad como el emblemático Cristo del Corcovado y Pão de Açúcar, así como caricaturas de los quarterbacks de los Ravens y los Cowboys, Jackson y Dak Prescott.

"Me comenzó a gustar el football americano por las cuñas del Super Bowl", relató a la AFP uno de los millares de aficionados brasileños en el escenario, Erik Aieta, un estudiante de 18 años. "Que venga la NFL es una gran oportunidad", agregó.

Baltimore mejora a 2-1 su récord. Dallas queda con marca de 1-2.

- "O Rei" Henry -

Los Cowboys tomaron ventaja de 10-7 en un entretenido primer cuarto, preámbulo de un emocionante duelo, aunque marcado por críticas al estado del césped del Maracaná.

Se adelantaron con un gol de campo de 28 yardas de Brandon Aubrey y abrieron diferencias con anotación de Javonte Williams.

El período cerró con la reacción de Baltimore, con touchdown de Derrick Henry.

Los Ravens tomaron el control en el segundo cuarto, con el segundo touchdown de Henry en el juego y el sexto de la temporada.

En el país de "O Rei" Pelé, "King" Henry se convirtió en el noveno jugador de la historia de la NFL con más yardas terrestres (13.319), sobrepasando a Eric Dickerson (13.259). Emmitt Smith es el recordman (18.355).

"Fue una película de suspenso", bromeó el jugador, que aplaudió a la afición local.

"¡Amamos Brasil!", lanzó.

La primera mitad acabó con parcial de 17-13 a favor de Baltimore.

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- "Vida loca" -

Con "Livin’ la vida loca", el puertorriqueño Ricky Martin apareció en el escenario en el show del mediotiempo, junto al DJ brasileño Pedro Sampaio. La multitud ovacionó entre fuegos artificiales.

Un touchdown de Chris Moore a pase de Jackson consolidó la ventaja de los Ravens al reanudarse el duelo.

Sin embargo, Dallas despertó: Prescott encontró a Jake Ferguson para touchdown y ambos volvieron a combinarse en la conversión para que la distancia a favor de Baltimore se redujera a 24-21 al final del tercer cuarto.

En un enloquecido cuarto período, una anotación de KaVontae Turpin parecía reencaminar las cosas para los Cowboys.

Entonces, la conexión Jackson-Matt Hibner devolvió la vanguardia a los Ravens, pero un gol de campo de Brandon Aubrey igualó todo.

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Con el score 31-31, a las puertas del tiempo extra, llegó el momento de Loop.

"Estoy terriblemente frustrado. Avergonzado", lamentó Prescott. "Teníamos que cerrar el juego. Punto".

Con su mercado de más de 200 millones de habitantes, Brasil tiene una base de 36 millones de aficionados de la NFL, estima la liga.

Es el segundo país en los que la NFL tiene más fanáticos fuera de Estados Unidos, tras México y sus 48 millones.

Justo desde Monterrey, México, viajó Miguel García, fan de los Cowboys, junto a su esposa, seguidora de los Ravens.

"Fue una excusa perfecta para conocer Rio. Teníamos planes y esto cayó como anillo al dedo", dijo a la AFP este hombre, que celebró el miércoles su cumpleaños 42. "Fue parte de mi regalo".

Tras pasar por Melbourne y Rio, la NFL continuará su gira internacional en Londres, París, Múnich, Madrid y Ciudad de México.