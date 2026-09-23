NFL noticias| Jaxson Dart: joven promesa de los Giants queda fuera por el resto de la temporada

El equipo de Nueva York recibe un golpe fuerte en su nómina tras dos semanas de actividad en la temporada 2026-2027 de la liga de football americano.

Estados Unidos/Jaxson Dart, el prometedor quarterback de los New York Giants, será baja el resto de la temporada regular de la NFL debido a una lesión de rodilla, confirmó este miércoles su entrenador, John Harbaugh.

Dart, de 23 años, se retiró del partido del lunes ante Los Angeles Rams tras dañarse su rodilla izquierda en un doble placaje de los defensores Josaiah Stewart y Byron Young.

Dos días después, Harbaugh confirmó que su talentoso mariscal de campo necesitará ser intervenido y estará fuera el resto de "la temporada regular como mínimo".

"Sin duda es una gran pérdida", lamentó el entrenador de los Giants, un equipo esperanzado en volver a ser competitivo este año.

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La franquicia neoyorquina, que no clasifica a playoffs desde la temporada 2022, debutó con un ilusionante triunfo ante los Dallas Cowboys (28-20) en el que Dart acumuló 230 yardas y tres touchdowns de pase y corrió para otras 54 yardas.

El lunes los Giants fueron arrollados por los Rams por 28-6 después de que Dart se retirara del campo en la primera serie ofensiva.

El estadounidense, elegido con el número 25 del Draft de 2025, protagonizó una prometedora campaña de debut en la NFL y los Giants confiaban en que este año diera otro salto con la llegada al banco del reputado Harbaugh.

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El quarterback será operado del menisco y el ligamento colateral medial (LCM) y se espera que está plenamente recuperado para el inicio de la próxima temporada, reportaron fuentes de los Giants a ESPN y NFL Network.

La lesión de Dart no fue la única entre los quarterbacks titulares en estas dos primeras semanas de competición.

El domingo, el líder de los Washington Commanders, Jayden Daniels, se dañó el codo en una derrota ante los Cowboys, mientras la estrella de los Chicago Bears, Caleb Williams, sufrió otro percance físico en la derrota ante los Minnesota Vikings.

En la primera jornada, el quarterback de los Seattle Seahawks, Sam Darnold, sufrió una lesión en el glúteo y Kyler Murray, de Minnesota, una conmoción cerebral.

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