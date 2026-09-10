NFL resultado| Patriots vs Seahawks: Seattle inicia la temporada tal y como terminó la anterior

Los protagonistas del último Super Bowl fueron los encargados de poner en marcha la temporada 2026-2027 de la reconocida liga de football americano

Estados Unidos/Los Seattle Seahawks se sobrepusieron a la temprana lesión de Sam Darnold y vencieron 13-10 a los New England Patriots en el partido inaugural de la temporada de la NFL, volviendo a amargar al equipo al que derrotaron en el Super Bowl de 2026.

El mariscal de campo suplente Drew Lock lanzó para 187 yardas y un touchdown a Jackson Smith-Njigba, mientras los Seahawks, vigentes campeones, remontaban un 10-0 en contra para lograr su undécima victoria consecutiva.

La nueva derrota causó más dolor a Drake Maye, de New England, que lanzó tres intercepciones muy costosas, incluida una especialmente desperdiciada en los segundos finales, ya en rango de gol de campo, tirando por la borda un partido irregular y dominado por las defensas.

Y fue una noche para el olvido también para las nuevas incorporaciones de los Patriots, ya que AJ Brown abandonó cojeando por una lesión de tobillo y Romeo Doubs fue superado en una intercepción y cometió una caída terrible poco antes de una segunda.

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Los Patriots habían golpeado primero.

Maye lanzó el balón 34 yardas hacia Brown en el borde de la zona de anotación. Se señaló interferencia de pase defensivo y Maye, de inmediato, elevó un pase corto por encima de todos hacia el ala cerrada Eli Raridon para el primer touchdown de la temporada.

Seattle respondió.

El receptor veterano Cooper Kupp realizó una espectacular recepción a una mano al lanzarse en plancha a pase de Lock para una ganancia de 24 yardas en tercera oportunidad. Después, la pareja celebró un pase de touchdown, antes de que la anotación fuera anulada por un movimiento ilegal, por lo que los Seahawks se conformaran con un gol de campo.

Luego, tras una prometedora serie de los Patriots, el ambicioso envío profundo de Maye hacia Romeo Doubs rebotó en los dedos de Rodney Thomas y cayó en manos de Nehemiah Pritchett para la primera intercepción del partido.

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Los Seahawks hicieron pagar al quarterback Maye.

En cuarta y una yarda, Lock pasó a un Smith-Njigba desmarcado, que se escapó de la defensa de los Patriots a toda velocidad para un touchdown de 45 yardas, empatando el partido 10-10.

Seattle volvió a avanzar, con Lock repartiendo pases antes de lanzarse 14 yardas hasta meterse en la zona roja. Una serie de errores desde una posición enormemente prometedora hicieron que acabara solo en gol de campo.

Maye, cada vez más desesperado, sufrió su primera captura de la noche al intentar abrirse paso entre la defensa de Seattle. Otras dos llegaron poco después, aunque los Patriots lograron de algún modo avanzar el balón, consiguiendo dos cuartas oportunidades.

Pero, al percibir la posibilidad de un touchdown para la victoria, a pesar de estar en rango de gol de campo, Maye lanzó un pase profundo hacia la derecha para Mack Hollins en la zona de anotación, que terminó en una intercepción que puso punto final al partido y los Patriots no pudieron tomarse venganza.

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