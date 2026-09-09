Ismael Laguna y María ‘Toto’; Panamá lamenta el fallecimiento de dos figuras del emblemáticas del boxeo

Con la muerte de Laguna y De la Cruz, Panamá despide a dos personalidades que dejaron una huella en la historia y en la identidad deportiva del país.

Ciudad de Panamá/El boxeo panameño está de luto por la partida de dos figuras vinculadas a la historia de este deporte: el excampeón mundial Ismael “El Tigre de Colón” Laguna y la reconocida entrenadora María “Toto” de la Cruz Murillo.

Laguna, considerado una de las grandes leyendas del boxeo nacional, conquistó en dos ocasiones los títulos mundiales de la categoría ligera de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo.

El púgil colonense construyó una destacada carrera profesional de 75 combates, con 65 victorias.

”Laguna era mi hermano, era un maestro, ese fue el boxeador que le abrió las puertas a demás campeones”, indicó Carlos Harrys, boxeador.

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Uno de los momentos más recordados de su trayectoria ocurrió en 1965, cuando conquistó su primer campeonato mundial en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena, en la ciudad de Panamá, tras derrotar al puertorriqueño Carlos Ortiz.

”El boxeo pierden un gran hombre, un gran deportista que recordamos que puso al boxeo en mapa mundial”, destacó Ricardo “El Maestrito” Córdoba, excampeón de boxeo.

La noticia de su fallecimiento generó muestras de pesar entre quienes compartieron con él dentro y fuera del cuadrilátero, así como entre excampeones mundiales que reconocen el legado que dejó en el deporte panameño.

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A esta pérdida se suma la de María “Toto” de la Cruz Murillo, reconocida por su trayectoria como entrenadora y por su estrecha relación con varias generaciones de boxeadores.

”Dejó un vacío, ella como entrenadora y asistente de los excampeones mundiales”, aseguró Carlos “El Púas” Murillo, excampeón de boxeo.

A lo largo de su carrera estuvo vinculada a figuras como Roberto “Manos de Piedra” Durán, Hilario “Bujía” Zapata, Celestino “Pelenchín” Caballero, Luis “El Nica” Concepción y Carlos “El Púas” Murillo.

Este último recordó las numerosas ocasiones en las que compartió viajes y combates junto a De la Cruz, quien llegó a ser conocida dentro del ambiente boxístico como “la mamá de los boxeadores”.

Con la muerte de Laguna y De la Cruz, Panamá despide a dos personalidades que dejaron una huella en la historia y en la identidad deportiva del país.

Con información de Luis Mendoza