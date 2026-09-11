Ismael Laguna| Se realizan las honras fúnebres de la gloria del boxeo panameño

Familiares, amigos y personas dedicadas al pugilismo acudieron a la Iglesia Santísima Trinidad para dar el último adiós a 'El Tigre de Colón'.

Panamá/Familiares, fanáticos y destacadas figuras del deporte nacional se congregaron este viernes en la Iglesia Santísima Trinidad para dar el último adiós al dos veces campeón mundial de boxeo Ismael Laguna, quien falleció el pasado martes a los 83 años tras padecer una larga enfermedad.

La afluencia de personas superó la capacidad del templo, dejando a decenas de seguidores fuera del recinto. La alta asistencia de personalidades obligó a los organizadores a mantener un estricto control de acceso.

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Entre los asistentes destacó la llegada del excampeón mundial Roberto "Manos de Piedra" Durán, cuya presencia causó revuelo entre la multitud y requirió la intervención del personal para restaurar el orden durante la ceremonia. A las exequias también acudieron otras figuras relevantes del pugilismo panameño, como Anselmo "Chemito" Moreno.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia ocurrió durante una videollamada transmitida en vivo con una de las hijas del exatleta, quien desde Brooklyn expresó su pesar por no poder viajar al funeral, aunque compartió que logró comunicarse con su padre mientras permanecía hospitalizado.

Conocido deportivamente como "El Tigre de Colón", Laguna nació en el distrito de Santa Isabel. Desarrolló una histórica carrera en los encordados entre 1960 y 1971, periodo en el que conquistó en dos ocasiones el título mundial del peso ligero (135 libras), consolidándose como una de las leyendas doradas del boxeo panameño.

Información de Elizabeth González (TVN Noticias)