Juegos Suramericanos 2026| Panamá suma medallas de bronce en boxeo y gimnasia artística

La delegación panameña agregó un par de preseas a su cuenta en la cita deportiva regional con sede en Santa Fe, Argentina.

Panamá/El Team Panamá sumó dos nuevas medallas de bronce en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, gracias a las actuaciones de la boxeadora Yuliett Hinestroza y la gimnasta Ana Gabriela Gutiérrez.

En el boxeo, Hinestroza cayó por decisión 1-4 ante la venezolana Irismar Rojas en las semifinales de la categoría de -51 kilogramos. Con este resultado, la panameña aseguró la medalla de bronce de su división.

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La presea representa la tercera medalla para Panamá en esta edición de los Juegos Suramericanos.

Por su parte, en la gimnasia artística, Ana Gabriela Gutiérrez conquistó la medalla de bronce en la final individual de suelo, tras registrar una puntuación de 12.934.

En la misma prueba, la también panameña Hillary Heron finalizó en la quinta posición, con una puntuación de 12.634.

Con estas actuaciones, Panamá continúa ampliando su cosecha de medallas en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Información del COP