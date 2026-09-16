Mundial Femenino Sub-20 2026 EN VIVO - octavos de final| España 1-0 Portugal: segundo tiempo/ transmisión de TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/Los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 Polonia 2026 nos presenta el duelo ibérico entre España y Portugal, el que puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

El marcador está a favor de las españolas por 1 a 0. Marisa García (9') fue la autora del gol.

Portugal se queda con 10 jugadoras por la expulsión de Neide Guedes tras un falta fuerte.

La Roja llega arrasando

La selección española Sub-20 completó una fase de grupos impecable en el Grupo F, consolidándose como una de las grandes favoritas al título mundial:

Rendimiento: 3 victorias en 3 partidos (9 puntos de 9 posibles).

3 victorias en 3 partidos (9 puntos de 9 posibles). Ofensiva letal: Marcó 16 goles y solo recibió 1 en contra (+15 de diferencia de goles).

Marcó y solo recibió 1 en contra (+15 de diferencia de goles). Camino a octavos: Derrotó con contundencia a Nigeria, Nueva Caledonia y República Popular China para asegurar el primer puesto del grupo.

Portugal busca la sorpresa

El conjunto portugués logró su boleto a las fases finales tras una disputada fase de grupos en el Grupo E:

Rendimiento: 1 victoria, 1 empate y 1 derrota (4 puntos).

1 victoria, 1 empate y 1 derrota (4 puntos). Balance: Clasificó en el segundo lugar del grupo liderado por la RPD de Corea.

Clasificó en el segundo lugar del grupo liderado por la RPD de Corea. Fortaleza: Destacan por un bloque defensivo ordenado y efectividad en transiciones rápidas para hacer daño al contraataque.

Claves del partido