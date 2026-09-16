Fórmula 1 revela su calendario para la temporada 2027| Conoce las ciudades y fechas donde se competirá

La FIA reveló el cronograma de 24 Grandes Premios, 10 carreras espint, y que abarca a 22 países.

Francia/España, México y Brasil volverán a contar con un Gran Premio en la temporada 2027 de Fórmula 1, en la que habrá diez carreras esprint, según anunció este miércoles la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Entre los 24 Grandes Premios en 22 países previstos para la próxima temporada figuran asimismo las tradicionales citas de Mónaco, Silverstone o Monza.

Madrid, que acogió el pasado fin de semana su primer GP en cuatro décadas, repetirá del 10 al 12 de septiembre de 2027.

Ciudad de México recibirá a la F1 del 29 al 31 de octubre y Sao Paulo lo hará una semana después, del 5 al 7 de noviembre de 2027.

A diferencia de las citas de México y de España, el circuito de Interlagos será escenario también de una carrera esprint.

Si la situación política lo permite, los test de pretemporada están programados en Baréin del 24 al 27 de febrero, antes de que la primera carrera tenga lugar en ese país del 12 al 14 de marzo, seguida por Arabia Saudita una semana más tarde.

La FIA confía en que esos eventos en el Golfo no sufran las perturbaciones experimentadas este año debido a las repercusiones de la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán.

El tramo europeo del calendario de 2027 incluye el regreso de Portugal en junio y Turquía en octubre, entre las carreras de Azerbaiyán y Singapur.

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- Primer esprint en Mónaco -

La primera etapa sobre suelo europeo tendrá lugar en Mónaco a principios de junio. El mítico trazado urbano por el Principado acogerá una carrera esprint por primera vez en su historia.

A menudo considerado aburrido por la dificultad de los adelantamientos, el fin de semana monegasco ofrecerá este año dos sesiones de clasificación y dos carreras para aumentar el espectáculo.

La temporada concluirá del 10 al 12 de diciembre en Abu Dabi.

En total habrá cinco 'back-to-back' (dos fines de semana de carrera consecutivos) y tres 'triple-headers' (tres fines de semana de carreras consecutivos).

Por otra parte, el número de carreras esprint pasa de seis a diez. Aunque en general los pilotos no son muy partidarios de estos fines de semana intensos, sí resultan del gusto de los espectaculares por su mayor espectacularidad e intensidad.

Países Bajos y Barcelona quedan fuera del calendario en 2027.

La F1 también precisó este miércoles que, por ahora, el final de la temporada 2026 se mantiene sin cambios a pesar del conflicto que sigue haciendo estragos entre Irán y Estados Unidos.

Sin embargo, parece poco probable que Catar y Abu Dabi puedan acoger al paddock a finales de noviembre y principios de diciembre, y la F1 estaría pensando en organizar una carrera en Imola (Italia) para cerrar la temporada, que contaría entonces con 22 pruebas en lugar de las 24 previstas.

- Calendario del Mundial de F1 de 2027 (S indica carrera esprint):