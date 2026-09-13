F1 - Gran Premio de España 2026| Kimi Antonelli conquista el Madring y afianza su liderato

El piloto italiano se llevó los máximos honores en el nuevo circuito ubicado en la ciudad de Madrid.

España/El líder del Mundial, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), ganó este domingo el Gran Premio de España de F1 en el novedoso Madring de la capital española, aumentando su ventaja en la cabeza del campeonato.

Antonelli, se llevó la primera carrera de F1 disputada en el nuevo circuito madrileño, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el inglés Lando Norris (McLaren), que había partido desde la pole, pero acabó relegado tras una mala estrategia de su equipo.

El vigente campeón del mundo lideraba cómodamente hasta la intervención del coche de seguridad virtual (VSC) en la vuelta 15.

Mientras Antonelli y Verstappen entraron inmediatamente en boxes para cambiar neumáticos, McLaren mantuvo a Norris en pista una vuelta más.

Cuando se preparaba para entrar, el VSC terminó, lo que hizo que perdiera tiempo frente a sus rivales con una lenta parada en boxes de siete segundos.

Para cuando volvió a pista, Norris había caído a la quinta posición, con Leclerc, que aún no había parado, y George Russell también por delante de él.

Logró superar a Russell y se colocó tercero cuando Leclerc, que rodó en cabeza más de la mitad de la prueba, finalmente entró en boxes en la vuelta 48 de 57, momento en el que el liderato pasó a Antonelli, que se paseó hasta la meta para recibir la bandera a cuadros.

Antonelli es más líder del mundial con 81 puntos de ventaja sobre su rival más cercano, George Russell, que fue quinto, por detrás del piloto de Ferrari, Charles Leclerc.

Russell sufrió mucho por la decisión de su equipo de usar una estrategia de dos paradas —el único entre los favoritos que la siguió—, lo que arruinó sus opciones de subir al podio y lo dejó aún más rezagado respecto a su compañero en la lucha por el título.

El siete veces campéon del mundo inglés, Lewis Hamilton (Ferrari), tuvo que abandonar en la 7ª vuelta por un problema con los frenos.

El Top 10 lo completaron el argentino Franco Colanpinto (Alpine), el australiano Oscar Piastri (McLaren), el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) y el alemán Nico Hülkenberg (Audi).

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) acabó en 13ª plaza.

El español Fernando Alonso (Aston Martin) acabó 17º, mientras que su compatriota Carlos Sainz (Williams) tuvo que abandonar, al igual que el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac).