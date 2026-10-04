LPF resultados | Plaza Amador sigue imparable en esta fase del Torneo Apertura

Los Leones remontaron con goles de Héctor Ríos y Kevin Walder para llegar a 24 puntos y ampliar su ventaja en la Conferencia del Este.

Panamá/Plaza Amador remontó y derrotó 2-1 al CD Universitario en una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), resultado que le permite mantenerse firme en el liderato de la Conferencia del Este.

Los universitarios golpearon primero antes del descanso. Justin Simmons apareció al minuto 45 para poner el 1-0 y darle ventaja a CD Universitario.

Plaza Amador reaccionó en la segunda parte y encontró el empate al minuto 61, cuando Héctor Ríos marcó el 1-1. Apenas tres minutos después, al 64', Kevin Walder completó la remontada y puso el definitivo 2-1.

Con este triunfo, los Leones alcanzan los 24 puntos y se mantienen en lo más alto de la Conferencia del Este. Su principal perseguidor es Deportivo Árabe Unido, que suma 21 unidades y tiene pendiente su partido de este fin de semana ante el Club Atlético Independiente (CAI).

Por su parte, CD Universitario queda con 11 puntos y ocupa el tercer lugar de la Conferencia del Oeste.

La victoria mantiene a Plaza Amador en una posición privilegiada en la pelea por el liderato cuando el Torneo Apertura 2026 entra en su tramo decisivo.