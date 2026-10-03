Yankees vs Rays resultado | Rasmussen rompe el silencio de los neoyorquinos y Tampa Bay toma el Juego 1

Los Angeles, Estados Unidos/Drew Rasmussen estuvo a cuatro outs de lanzar un juego sin hits en postemporada y llevó a los Rays de Tampa Bay a una victoria de 1-0 sobre los Yankees de Nueva York en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana, disputado este sábado en el Tropicana Field.

El derecho no permitió hits hasta que, con dos outs en el octavo inning, Austin Wells conectó un doble por la línea del jardín derecho. Rasmussen había retirado a 15 bateadores consecutivos, y su actuación lo habría puesto junto a Don Larsen (juego perfecto en la Serie Mundial de 1956) y Roy Halladay (2010) como los únicos con un no-hitter en playoffs. Terminó con 10 ponches y dos boletos en ocho episodios, igualando el récord de ponches de los Rays en postemporada.

Wells intentó estirar el doble a triple, pese al alto de la tercera base, y fue puesto out por amplio margen. El manager Aaron Boone calificó la jugada como un error, mientras que Wells dijo que buscaba generar algo con dos outs.

La única carrera del juego llegó en la tercera entrada, con un jonrón solitario de Jonathan Aranda ante Gerrit Cole. Fue un cambio de velocidad en cuenta de 2-2 que viajó 417 pies y salió a 107.1 mph, el primer hit de postemporada en la carrera de Aranda. Cole lanzó cinco entradas, con una carrera, cinco hits y cinco ponches, en su primer juego de playoffs desde la cirugía Tommy John de marzo de 2025.

"Honestamente, mi corazón latía a mil por minuto", confesó Rasmussen.

Los Yankees intentaron reaccionar en el noveno con Giancarlo Stanton como bateador emergente, pero Bryan Baker retiró en orden a los tres bateadores que enfrentó y selló el triunfo. Nueva York tuvo solo un hit y tres corredores en toda la noche, la primera vez en su historia de postemporada que termina un juego con menos de dos imparables, y sufrió su primera derrota 1-0 en playoffs desde la Serie Mundial de 1963. Además, Aaron Judge sigue fuera por una lesión en la pantorrilla.

Los Rays toman ventaja de 1-0 en la serie al mejor de cinco juegos.